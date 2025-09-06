“Sem organização, a mineração não atrai investimentos”, diz representante da Câmara Brasil-Canadá sobre Mato Grosso

A mineração em Mato Grosso foi um dos temas centrais das prospecções de negócios realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá na Feira Internacional de Comércio Exterior (Ficomex), realizada de 4 a 6 de setembro, em Goiânia (GO). Para Arminio Calonga Junior, do setor de desenvolvimento de negócios da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o futuro do setor depende da capacidade de organização e da clareza das regras.

“Para o setor de mineração, só atrapalha quando não há organização. O governo precisa mostrar seriedade e segurança jurídica para que o investidor canadense venha. Esse trabalho que Mato Grosso está fazendo é crucial”, avaliou.

O Canadá é um dos maiores players mundiais da mineração e tem empresas com interesse em expandir suas operações no Brasil. Segundo Calonga, Mato Grosso precisa consolidar um ambiente de confiança para receber esse tipo de capital.

Além da mineração, a comitiva de Mato Grosso, formada pela Sedec, Agência Invest MT, prefeituras e empresários, se reuniu com embaixadas, câmaras de comércio e empresas internacionais interessadas em commodities, logística e novos investimentos.

As agendas incluíram encontros com a Câmara Brasil-Haiti, Câmara Internacional de Negócios de Belo Horizonte, Cecibas (Centro de Investimentos, Comércio e Indústria Brasil–Arábia Saudita), Governo de Cabinda, República da Namíbia, Gana, União Europeia, Espanha, Argentina, Sérvia, Ruanda, Peru e Nepal.

Empresas do setor de ferramentas demonstraram interesse em abrir um centro de distribuição em Mato Grosso. Já um grupo peruano de mineração, que atua com mineração em Goiás, foi prospectado pela Sedec para conhecer o setor mineral mato-grossense.

Outro destaque foi o interesse internacional pela compra de soja, milho e carnes. Cuba buscou esclarecimentos sobre carne bovina de Mato Grosso e uma empresa exportadora de Goiás quis informações sobre produtores do Estado habilitados para sobre exportação de gado em pé. O Instituto Mato-grossense da Carne (Imac) recebeu demandas relacionadas às indústrias habilitadas para exportação de carne bovina, suína e de frango.

Estado em evidência

O diretor-presidente da Agência Invest MT, Mirael Praeiro, destacou que a feira foi estratégica para abrir portas. Esta foi a primeira feira internacional em que a agência participou. Ainda neste ano, vão participar junto à Sedec na Expoalimentaria, no Peru; Expocruz, na Bolívia; e na China International Import Expo (CIEE), no país asiático.

“Foi um grande trabalho de captação de contatos e aproximação comercial. Agora é voltar para casa e efetivar essas parcerias, trazendo indústrias e investidores para Mato Grosso.”

O secretário municipal de Lucas do Rio Verde, Welligton Souto, destacou o espaço aberto para os municípios. A cidade é uma das principais produtoras de Mato Grosso e deve ser um entrocamento ferroviário futuramente.

“Mato Grosso internacionalizou, somos um estado que exporta muito e temos que estar dentro do mercado, sempre atento. Estar dentro do estande do Estado nos permite mostrar as potencialidades locais e conectar novos negócios.”

Já a responsável pelo comércio exterior da Cervejaria Louvada, Gabriela Catharino Silva, avaliou positivamente a feira e buscou novos parceiros estrangeiros para ganhar novos mercados para a empresa que nasceu em Cuiabá.

“Já exportamos para os Estados Unidos e agora abrimos conversas com Chile, Moçambique e Portugal. É fundamental esse espaço para mostrar o que Mato Grosso tem a oferecer para o mundo.”

Fonte: Governo MT – MT