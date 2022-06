Sem reajuste: RGA dos servidores é arquivado na Assembleia

Onze deputados acompanharam parecer da Comissão de Trabalho e Administração Pública contra o reajuste

Os deputados estaduais de Mato Grosso, reunidos em sessão ordinária nesta quarta-feira (8), votaram pelo arquivamento do Projeto de Decreto Legislativo 1/2022 (PDL),que susta os efeitos do acórdão do Tribunal de Contas, que proibia o governo de pagar 4,19% da Revisão Geral Anual (RGA) de 2018 aos servidores estaduais. O PDL, colocado em primeira votação, tinha parecer contrário da Comissão de Trabalho e Administração Pública e foi arquivado com 11 votos favoráveis e oito contrários.

Por FLÁVIO GARCIA – O PDL originou um forte debate em plenário e a votação teve protesto por parte dos servidores, que ocuparam as galerias do Plenário Deputado Renê Barbour. Ainda na Ordem do Dia, os deputados também votaram contra um requerimento do deputado Lúdio Cabral (PT), de convocação dos secretários da Casa Civil, Rogério Gallo, da Fazenda, Fábio Pimenta, e do Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra, para falar sobre a RGA do funcionalismo estadual.