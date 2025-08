Sema abre esta semana inscrições para contratação de 46 residentes técnicos

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) deram início, nesta segunda-feira (4.8), à operação conjunta Arca de Noé, voltada à proteção e ao resgate da fauna silvestre, com foco especial nas áreas que forem afetadas por incêndios florestais, queimadas irregulares e desmatamento no Estado.

Equipes especializadas, que incluem médicos veterinários, farão o monitoramento constante das regiões impactadas, com o objetivo de minimizar os danos ambientais causados pelo fogo e pela degradação do habitat natural. A operação inclui ações de resgate de animais feridos ou em risco, além da destinação adequada para um novo local seguro ou para tratamento e reabilitação, se necessário.

O comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), tenente-coronel Rafael Ribeiro Marcondes explicou que essa é a primeira vez que uma operação conjunta desse tipo é realizada de forma estruturada e contínua. Em anos anteriores, a atuação do Corpo de Bombeiros Militar se dava apenas por meio de apoios pontuais às ações de resgate conduzidas pela Sema. Agora, com a integração das equipes desde o início, o trabalho ganha mais alcance, agilidade e eficiência no resgate e na proteção da fauna silvestre.

Nesta fase inicial, as equipes atuarão no acompanhamento e no mapeamento das áreas afetadas em todo Estado, com atenção especial ao bioma Pantanal, que é uma região com rica diversidade de fauna e cujas características naturais favorecem a rápida propagação do fogo.

“Neste primeiro momento, realizamos o monitoramento e o acompanhamento das áreas afetadas. Nas grandes operações, especialmente em casos de incêndios de grande proporção, percorremos as regiões queimadas em busca de animais que, porventura, tenham sido atingidos pelo fogo, estejam feridos, debilitados ou em risco”, explicou o comandante.

A secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, destacou a importância da operação, que neste ano ocorre de forma mais abrangente. Ela ressaltou que as ações realizadas pelo órgão ambiental constam em um plano de atendimento emergencial à fauna silvestre em Mato Grosso.

Além da capacitação dos profissionais que atuam diretamente nessa proteção, a Sema está realizando cadastro de voluntários que tenham interesse em atuar no resgate, manejo e destinação dos animais silvestres em Unidades de Conservação geridas pelo órgão ambiental. Informações sobre como se voluntariar estão disponíveis no site da Sema.

Prevenção e combate aos incêndios florestais

Além da proteção à fauna, o Governo de Mato Grosso está investindo R$ 125 milhões em ações voltadas ao combate do desmatamento ilegal e à prevenção e combate dos incêndios florestais. Desse montante, R$ 78 milhões diretamente nas ações realizadas pela corporação que contempla, além das medidas de prevenção, a contratação de brigadistas, ampliação da estrutura da corporação, uso de maquinário pesado, firmamento de parcerias, entre outras ações estratégicas.

Proibição do uso do fogo

O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. Desde 1º de junho, está proibido o uso do fogo no Pantanal, medida que se estende até 31 de dezembro. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.

