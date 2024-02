Sema abre inscrições para capacitação avançada de gestão ambiental em Lucas do Rio Verde

Para a inscrição definitiva, um link será encaminhado por e-mail após o deferimento da pré-inscrição.

A capacitação é coordenada pela Superintendência de Gestão de Desconcentração e Descentralização (SGDD) com o apoio das Superintendências de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços (SUIMIS); Educação Ambiental (SUEAC) e Diretorias de Unidades Desconcentradas (DUDs). A Capacitação Avançada terá a parceria da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde.

O objetivo é preparar técnicos municipais para executar as atividades de Licenciamento, no âmbito de seus Municípios visando cumprir disposto no Art. 13 da Resolução 85/2014-CONSEMA/MT que estabelece que “caberá ao órgão ambiental a capacitação dos técnicos e gestores municipais para fomentar e apoiar as atividades de licenciamento, monitoramento, fiscalização e educação ambiental no âmbito local de competência municipal”, em acordo com a Lei Complementar nº 140 de 08/12/2011.

O curso será ministrado em três módulos. No primeiro serão disponibilizadas videoaulas com abordagem teórica dos temas. No segundo, os participantes farão as aulas práticas, onde terão a oportunidade de exercitarem a elaboração de autos e pereceres técnicos e esclarecer eventuais dúvidas.

O módulo presencial serão entre os dias 5 e 7 de março. A carga horária total do curso é de 28 horas, sendo 4 de videoaulas e 24 horas presencial. A aula presencial será no Auditório Sicredi– Ouro Verde, na Avenida Brasil Esquina com Avenida Chile em Lucas do Rio Verde.

Estrutura da capacitação:

Módulo 1 (videoaulas)

– Atividades Industriais e Fertirrigação

– Empreendimentos Energéticos – energia fotovoltáica e termoelétrica

– Agroindústria – suinocultura

– Infraestrutura – condomínio/ete e abertura de estradas

Módulo 2 (presencial/aula prática)

– Atividades Industriais e Fertirrigação

– Empreendimentos Energéticos

– Agroindústria – suinocultura

– Condomínio/ete e abertura de estradas

Módulo 3 (presencial/aula de revisão)

– Atividades Industriais e Fertirrigação

– Empreendimentos energéticos

– Agroindústria – suinocultura

– Condomínio/ete e abertura de estradas