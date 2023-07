Sema abre inscrições para capacitação em ensino de geociências e meio ambiente

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargadora Clarice Claudino da Silva, ministrou a palestra inaugural do I Simpósio da Academia Internacional de Direito e Ética sobre Justiça Restaurativa na Educação, na noite de sexta-feira (21 de julho), em Cuiabá. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargadora Clarice Claudino da Silva, ministrou a palestra inaugural do I Simpósio da Academia Internacional de Direito e Ética sobre Justiça Restaurativa na Educação, na noite de sexta-feira (21 de julho), em Cuiabá.

A magistrada abriu a palestra falando sobre o propósito do tema de sua palestra em um evento que reúne renomados operadores do Direito em nível regional, nacional e internacional. “Por que trazer o tema da Justiça Restaurativa na Educação com um Simpósio dessa envergadura, com um público tão seleto? O próprio presidente da entidade também deu a resposta. Porque ele falou de uma sociedade fraterna, de um tempo diferenciado em que o Direito precisa acompanhar. As necessidades dos seres humanos hoje nos convidam insistentemente a sair da zona de conforto do intelecto do Direito e absorver outras práticas que outrora não eram consideradas como se fossem pertencentes ao universo do Direito. Dentre essas metodologias está a Justiça Restaurativa que no convida a trocar as lentes”, pontuou.

A desembargadora Clarice Claudino fez uma contextualização histórica sobre o tema que é desenvolvido no Poder Judiciário por meio do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (NugJur) desde 2017, se destacando como modelo de solução de conflitos, por meio da ferramenta dos Círculos de Construção de Paz. “A Justiça Restaurativa me ensinou que a paz se aprende, e posso estimular outras pessoas a irem em busca desse aprendizado que faz bem pra gente em primeiro plano e que repercute em todos os nossos relacionamentos”, assinalou.

A magistrada reiterou que o Tribunal de Justiça de Mato “está trabalhando na expansão dessa política na área dos Círculos de Construção de Paz, ferramenta que pode ser desenvolvida em qualquer ambiente. E hoje, no cargo de presidente, nós o elegemos como uma das grandes formas de fortalecer a cultura da pacificação social, inclusive sendo trabalhada nas Comarcas do Estado”.

Os efeitos dos Círculos de Construção de Paz também foram destaque durante a palestra. “O NugJur já realizou mais de 2 mil Círculos de Construção de Paz, abrangendo milhares de pessoas e elas invariavelmente falam que depois de participarem dos Círculos saem melhores do que antes. As pessoas ficam surpresas com a potência do que é um Círculo e da capacidade que tudo isso tem de despertar a vontade de transformação”, ressaltou a desembargadora.

"Sentimos muito honrados com a presença da desembargadora Clarice Claudino. Temos Juristas de vários estados do Brasil, inclusive do exterior, como o professor Teodoro Waty de Moçambique, que é do Legislativo e também membro da academia, aqui nos prestigiando, e os temas são variados", informou o presidente em exercício da Academia Internacional de Direito e Ética, Hélio José Machado.

Para o presidente da OAB de Minas Gerais, Warley Belo, a desembargadora Clarice Claudino trouxe uma discussão muito propícia. “A desembargadora está de parabéns, pois temos uma sociedade que litiga muito no Brasil e não entende que o diálogo tem muito maior resolução do que a briga. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso está de parabéns porque esse é o caminho realmente, dando voz ao cidadão, não só àquele que se sente vítima, mas também para àquele que busca pela justiça nas suas mais diversas formas. Então o projeto do TJMT é algo de exemplo a ser seguido por todo Brasil”, enalteceu.

Conforme a conselheira e responsável pela organização do I Simpósio de Direito e Ética da Academia Internacional de Direito e Ética, Valéria Nogueira, durante dois dias, o evento trouxe temas diversos com três painéis. O 1º Painel: Direito e Ética: Desafios em Direito de Família; 2º Painel: Direito e Ética: Desafios em Direito Público e o 3º Painel: Direito e Ética: Desafios em Direito e o Cotidiano.

Homenagem Homenagem – Ao final da palestra a presidente Clarice Claudino da Silva foi homenageada com uma placa de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à Justiça Estadual. “É uma honra para nós recebermos a desembargadora Clarice Claudino em nosso I Simpósio de Direito e Ética da Academia Internacional, e poder entregar a ela o certificado e esta homenagem pelo brilhantismo com que vem conduzindo a Justiça mato-grossense”, reconheceu.

A desembargadora disse que não esperava pela homenagem, mas que recebeu com muita gratidão. “É de muito contentamento, pois o trabalho sendo visto e reconhecido estimula ainda mais a vontade de acertar, de caminhar nessa trilha da pacificação social. E também sentir no olhar das pessoas receberem bem aquilo que estamos fazendo e que nós pretendemos juntos fazer. Porque quanto mais tocar o coração das pessoas, mais ele vai ganhar força e logo um movimento de grande proporção”, concluiu.

#paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição da imagem 1: a presidente do TJMT, no púlpito, ministrando a palestra aos membros da Academia e participantes do Simpósio. A presidente é loira de cabelos curtos, está com blazer vermelho e calça preta. Imagem 2: a presidente, segura a placa de homenagem, ela está ao centro, ladeada pelas autoridades da Academia Internacional de Direito e Ética. Imagem 3: presidente em exercício da Academia Internacional de Direito e Ética durante entrevista, ele usa terno cinza e gravata de cor vinho com detalhes de cor bege e camisa de cor clara.

Eli Cristina Azevedo/ Fotos: Ednilson Aguiar

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT