Sema abre inscrições para o selo “Iniciativa amiga da Reserva da Biosfera do Pantanal”

Os interessados em obter o selo “Iniciativa Amiga RBP”, vinculado à Reserva da Biosfera do Pantanal, já podem fazer o requerimento por e-mail para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT). A meta do Selo é reconhecer e fortalecer cadeias produtivas que se baseiam no consumo e produção responsável e na valorização do Pantanal nas mais diversas formas: fauna, flora, cultura e população.

O pedido de adesão deve ser feito enviando um e-mail para cerbp@sema.mt.gov.br, e o interessado receberá um requerimento padrão e documentação necessária. As iniciativas e empreendimentos aprovados receberão o certificado de reconhecimento do selo, que tem validade de 12 meses.

Após receber a documentação, a Secretaria Adjunta de Turismo irá fazer análise das informações para emitir um parecer técnico simplificado em no máximo 10 dias. O parecer passará pela deliberação do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera do Pantanal que emitirá o certificado. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), como órgão gestor do Comitê, acompanha todo o processo.

O Selo “Iniciativa Amiga RBP” foi criado por uma consultoria contratada pela Organização Não Governamental WWF-Brasil como uma forma de valorizar o turismo, a pecuária e a cultura das populações tradicionais. O objetivo é identificar as iniciativas, empreendimentos comunitários, empresas e demais setores econômicos que pertencem ao limite geográfico da Reserva da Biosfera do Pantanal, conforme critérios socioambientais, mostrando o crescimento frente às ações de uso sustentável do Bioma.

Por meio do selo é possível dar oportunidades para pequenos, médios e grandes empreendedores e/ou iniciativas, propor etapas alcançáveis, minimizar e impedir prejuízos socioambientais e ser reconhecido por suas belezas e potenciais de produtos e serviços no mercado nacional e internacional.

Reserva da Biosfera do Pantanal

Estimativa do projeto é de ao menos 33 mil empresas dentro da região da Reserva da Biosfera do Pantanal, sendo 11.260 apenas em Cuiabá. Um mapa interativo com a localização destas empresas e a descrição está disponível clicando aqui.

O Pantanal Mato-grossense, maior planície alagada do planeta, foi reconhecido como Reserva da Biosfera Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) em 2000. O Conselho Nacional e os dois Comitês Estaduais (MT e MS) da Reserva da Biosfera do Pantanal são compostos por órgãos públicos, iniciativa privada e sociedade civil, incluindo as universidades e Organizações Não Governamentais.

As atividades previstas no Plano de Ação da Reserva da Biosfera do Pantanal – 2020-2023, são voltadas para o desenvolvimento sustentável, integração com políticas públicas e programas, desenvolvimento de pesquisas, sustentabilidade financeira, redes regionais e temáticas inclusivas.