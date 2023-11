Sema abre inscrições para qualificação sobre atualização do Simcar de forma presencial e online

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) está com inscrições abertas para a qualificação “Atualização Simcar”, que acontecerá entre os dias 21 e 23 de novembro, nas modalidades presencial e online que podem ser acessadas abaixo.

O módulo presencial terá vagas limitadas e será realizado no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), no Centro Político Administrativo, e o online transmitido ao vivo pelo YouTube da Sema.

A qualificação tem o objetivo de apresentar as melhorias no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural e tem como público alvo os responsáveis técnicos de todo estado que tenham conhecimento em Sistemas de Informações Geográficas e trabalhem diretamente com o Simcar.

O curso terá certificação para participantes que atingirem o mínimo de 70% de presença. A carga horária é de 8 horas diárias, de 8h às 12h e 13h30 às 17h30, somando 24 horas, ao todo. Os certificados estarão disponíveis no sistema de capacitação após o encerramento.

O superintendente de Regulação e Monitoramento Ambiental da Sema, Felipe Klein, e o coordenador de Cadastro de Regularização Ambiental e Rural, Evandro Müller, irão ministrar o curso junto com outros analistas do Simcar da Pasta.

As perguntas aos palestrantes poderão ser enviadas via google perguntas e serão respondidas no final de cada período da qualificação.

Inscrição social

Para a inscrição, o participante deverá escolher a modalidade de sua preferência e doar uma cesta de alimentos. Na modalidade presencial, as cestas serão entregues no primeiro dia de curso no auditório da Famato e depois recolhidas pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Na modalidade online, as cestas podem ser entregues na Secretaria de Assistência Social ou no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município do inscrito.

Para participantes que farão o curso online de fora do estado ou que optarem pela compra virtual, as cestas podem ser compradas pela internet com solicitação para entrega no endereço da Setasc – Superintendência de Segurança Alimentar: Avenida General Vale, n 569, Bairro Bandeirantes. no estacionamento do antigo Procon Estadual, em Cuiabá.

As redes sociais da Sema estão com uma ação para registrar o ato de solidariedade. Fotografe a cesta e marque o Instagram @sema.matogrosso e @setascmt com as hashtags #eumeatualizo #atualizaçãosimcar #solidariedade.

