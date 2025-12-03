Sema alerta e pede apoio de moradores do entorno do Parque Zé Bolo Flô para garantir segurança de usuários

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) promoveu nesta quarta-feira (3.12) reunião com moradores dos bairros localizados no entorno do Parque Zé Bolo Flô, em Cuiabá, para solicitar o apoio da comunidade para que respeite os pontos de interdição e alertar sobre os riscos à segurança dos usuários no decorrer das obras de revitalização da unidade.

Apesar das entradas principais constarem avisos de interdição, pelo menos outros cinco acessos no entorno do parque estão sendo utilizados de forma improvisada para realização de caminhadas na unidade. Em alguns locais, houve, inclusive, a retirada da tela inteira de proteção.



“Serão poucos meses de interdição, mas infelizmente estamos tendo muita resistência da comunidade. Nós temos atividades de alto risco, como a circulação de maquinários, entregas de mercadorias com guindastes e por mais que haja sinalização, tem pessoas que estão cometendo atos de vandalismo e não respeitam os limites estabelecidos”, ressaltou a técnica de segurança do trabalho da empresa responsável pela obra, Ana Cláudia Araújo Arruda.



As obras de revitalização e urbanização do Parque Estadual Zé Bolo Flô foram iniciadas em novembro. O projeto arquitetônico inclui melhorias das estruturas de segurança, acessibilidade e paisagísticas. “Estou muito feliz pela valorização que o parque vai trazer para o nosso bairro, nossas casas e nosso comércio. Será um ganho muito importante”, ressaltou Luziana Marques, moradora do condomínio Jardim Botânico.

O gerente de Obras da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Vinícius de Amorim Mendiola, explicou aos moradores que a realização das obras ocorrerá em duas etapas. A primeira delas, com previsão de término até o final de março, prevê o fechamento perimetral do parque com gradil, revitalização das calçadas e das pistas de caminhada. Está prevista ainda a instalação de câmeras de segurança do programa Vigia Mais.



Na segunda etapa serão implementados novos equipamentos e a construção da praça central e das estruturas arquitetônicas nas entradas principais. O projeto arquitetônico foi elaborado com recursos de conversão de multa e a execução da obra está sendo viabilizada por meio de valores obtidos com compensação ambiental.

Durante a reunião, os moradores conheceram os detalhes do projeto e apresentaram algumas sugestões . Entre elas, a manutenção do miniestádio Gérson Lopes, que no projeto original seria demolido para a construção de estacionamento; construção de ciclovia e de mais uma academia para idosos e manutenção de pontos de comércios já existentes no local.

A coordenadora de Unidade de Conservação da Sema, Ana Paula Santana, esclareceu aos moradores da região que por se tratar de uma unidade de conservação de proteção integral, o parque possui características diferentes com regras específicas a serem observadas. Adiantou, no entanto, que no primeiro bimestre do ano que vem a Sema realizará oficina para atualização do plano de manejo e os moradores terão a oportunidade de opinar sobre eventuais alterações e compatibilizações.

O parque

Instituído pelo Decreto 1.693/2000, o Parque Estadual Zé Bolo Flô possui 66 hectares de cerrado que servem de abrigo para ampla diversidade de fauna e flora na zona urbana de Cuiabá. No local, foram identificadas 11 espécies de mamíferos, 34 famílias de aves, repteis e 27 espécies de peixes.

Fonte: Governo MT – MT