MATO GROSSO

Sema apreende 3.431 kg de pescado irregular em um único mês

Publicado em

06/09/2025

Para coibir a pesca predatória em Mato Grosso, a equipe da Coordenadoria de Fiscalização de Fauna da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) realizou somente no mês de agosto 1370 vistorias, apreendeu 3.431 kg de pescado irregular, devolveu 380 exemplares aos rios e lavrou o total de R$ 425 mil em multas.

A ação integrada resultou na vistoria de 965 veículos e 405 embarcações. Os materiais confiscados incluem 2 redes, 1 tarrafa e 1 motor rabeta. Já os meios de transporte, 3 veículos e 1 canoa.

Ao todo foram 103 autos de inspeção, 12 termos de apreensão, 05 autos de infração , 5 termos de doação, 4 termos de depósito e 03 boletins de ocorrência.

Setembro

O caso mais recente ocorreu nesta quinta (4), durante patrulhamento terrestre as margens do rio Cuiabá, a equipe da Sema, com o apoio da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Chapada dos Guimarães, apreendeu 42 kg de pescado irregular e aplicou multa de R$ 23 mil pelas infrações ambientais.


No momento da fiscalização, foram encontrados no veículo 2 sacos e uma caixa térmica contendo 12,5 kg de Piraputanga, espécie de captura proibida, 17 kg de Pacu e 12 kg de Pacupeva, todos os peixes sem documento de comprovação de origem.

Diante das irregularidades, o infrator foi conduzido à Delegacia de Polícia. Além disso, o pescado apreendido pôde ser doado ao Lar dos Idosos em Poconé.

Regras da Pesca

Para o pescador profissional, é permitida a pesca, transporte e comercialização do pescado, com exceção das 12 espécies restritas previstas na lei. Já para o pescador amador, é permitido o pesque e solte, e a captura de dois quilos ou uma unidade de qualquer peso, respeitando as medidas mínimas estabelecidas em lei, desde que seja para consumo local e não esteja na lista de espécies proibidas. É proibido o transporte e comercialização do pescado por parte do pescador amador.

As espécies proibidas são cachara, caparari, dourado, jaú, matrinchã, pintado/surubin, piraíba, piraputanga, pirarara, pirarucu, trairão e tucunaré.

Denúncias

A pesca ilegal e outros crimes ambientais devem ser denunciados à Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente pelo número (65) 98153-0255, ou pelo e-mail [email protected], pelo aplicativo MT Cidadão ou em uma das regionais da Sema.

*Com supervisão de Clênia Goreth

Fonte: Governo MT – MT

Related Topics:

MATO GROSSO

Pequenos agricultores podem receber até R$ 28 mil por ações que preservem floresta amazônica

Published

33 segundos atrás

on

06/09/2025

By

Agricultores com propriedades na Amazônia podem conseguir até R$ 28 mil para recompensar ações que preservam a floresta por meio do projeto Floresta+ Amazônia.

Com recursos de 96 milhões de dólares, o projeto é uma iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) da Organização das Nações Unidas (ONU), com apoio do Fundo Verde para o Clima (GCF) e das Secretarias de Estado de Agricultura Familiar e Meio Ambiente.

O projeto que está no segundo edital e com inscrições abertas, é voltado para agricultores familiares que possuem imóveis rurais de até quadro módulos fiscais e prevê a liberação de R$ 1,5 mil a R$ 28 mil, dependendo do estágio de regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade. Atualmente, são 100 inscritos em Mato Grosso, segundo a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf).

O objetivo do projeto também é atender povos indígenas, ribeirinhos, extrativistas e quilombolas como política de evitar a evasão rural.

A secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andréa Fujioka, apontou que o projeto é uma forma de reconhecer o esforço de quem preserva.

“O Floresta + Amazônia é um instrumento de justiça ambiental e social. Ao remunerar os pequenos produtores que conservam a floresta, o governo fortalece a agricultura familiar, garante a sustentabilidade e estimula que esses agricultores mantenham vivas as riquezas ambientais do nosso Estado”, avaliou.

A Seaf presta apoio aos agricultores na inscrição ao projeto, enquanto a Sema auxilia na regularização do CAR.

Para a coordenadora local do Floresta + Amazônia em Mato Grosso, Patrícia Palermo, o projeto é um marco para a política ambiental brasileira.

“Nós fazemos a inscrição dos produtores que possuem o CAR e têm interesse em participar. Eles recebem um valor pela área conservada, que corresponde ao serviço ambiental prestado. É uma forma de incentivo e reconhecimento. Há dois anos, a equipe atua dentro da Seaf, promovendo engajamento nos municípios, capacitações e inscrições presenciais e online. É uma política que paga por serviços ambientais: o produtor que conserva está prestando um serviço para o país, e por isso tem direito a receber. Esse incentivo fortalece o combate ao desmatamento e valoriza quem mantém a mata preservada”, disse.

Estão incluídos no projeto Floresta+ Amazônia os Estados que integram a Amazônia Legal, sendo eles: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão.

Como se inscrever?

Para participar do Floresta+ Amazônia, o pequeno agricultor deve acessar o site do projeto e se inscrever no edital “Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) para a Agricultura Familiar” – clique aqui para acessar. É necessário ter uma conta Gov.Br cadastrada. Se ainda não tem uma, acesse www.gov.br, ou baixe pelo celular na AppStore (Apple) ou Google Play Store (Android).

Após criar a conta e fazer o login com o sistema Gov.br, o interessado deve preencher três formulários com dados pessoais, da propriedade e da conta bancária para receber os valores. Por último, ele deve concordar com o termo de adesão ao projeto. Depois de finalizado o cadastro, a equipe do Projeto Floresta+ Amazônia analisará o cadastro e entrará em contato com o agricultor.

O interessado que não tiver o CAR deve procurar a coordenação local do Floresta + Amazônia, na rua Edgard Prado Arze, s/n, 2° Andar, quadra um setor A, no Centro Político Administrativo, em Cuiabá.

Outras informações podem ser obtidas pelo site, ou pelo número (65) 9 9620-2894, ou pelo e-mail da coordenadoria local do projeto em Mato Grosso, [email protected].

Fonte: Governo MT – MT

Continue Reading

MATO GROSSO

Corpo de Bombeiros intensifica combate aos incêndios na Serra do Roncador e Parque Estadual da Serra Azul

Published

14 horas atrás

on

05/09/2025

By

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) intensificou, nesta sexta-feira (5.9), as ações de combate aos incêndios florestais que atingem o Parque Estadual da Serra Azul e a região da Serra do Roncador, no município de Barra do Garças. A operação foi reforçada com o incremento do efetivo, instalação de uma Sala de Situação na serra, além do envio de aeronaves especializadas.

De acordo com o comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, foi elaborado um planejamento estratégico para viabilizar o emprego de três aeronaves nas operações realizadas na região de Barra do Garças, sendo duas que já atuam na Serra do Roncador e uma no Parque Estadual da Serra Azul.

O uso de aviões no lançamento de água é considerado uma estratégia fundamental para conter focos de incêndio em áreas de difícil acesso por terra.

“O emprego dos meios aéreos permite uma resposta mais rápida e direcionada, otimizando os recursos e garantindo maior segurança às equipes que atuam em solo. E essa atuação conjunta com outras instituições permite ampliar nossa capacidade de resposta e otimizar os recursos disponíveis”, afirmou o coronel.

Além do reforço aéreo, o comandante determinou a instalação temporária de uma Sala de Situação nas proximidades da Serra do Roncador. O objetivo é coordenar as ações operacionais em tempo real, realizar briefings com as equipes em campo e ajustar rapidamente as estratégias de combate conforme necessário.

A estiagem prolongada, combinada a ventos fortes e altas temperaturas, tem acelerado a propagação das chamas, exigindo uma resposta rápida e contínua para proteger a vegetação e minimizar os impactos sobre a fauna local.

“Todas as ações são acompanhadas pelo Batalhão de Emergências Ambientais, em Cuiabá, mas a presença de uma Sala de Situação no local permite uma coordenação mais ágil e eficaz das equipes em campo. É uma estratégia que já demonstrou bons resultados no Pantanal, onde, até o momento, os registros de focos ativos têm se mantido baixos”, afirmou.

Essas ações são reforçadas com o apoio dos produtores da região, que têm contribuído significativamente com os esforços, disponibilizando brigadistas e maquinários como tratores, retroescavadeiras, pás carregadeiras e caminhões-pipa, além de apoio logístico para atuar na operação.

Já no Parque Estadual da Serra Azul, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar atuam de forma ininterrupta desde a madrugada de quinta-feira (04.09). A operação conta com o apoio de brigadistas do parque, da Defesa Civil e de militares do Exército, que prestam suporte logístico às equipes em campo. O combate aéreo, já empregado na região, segue sendo fundamental para conter os focos.

A gerente do Parque Estadual da Serra Azul, Cristiane Schnepfleitner, acompanha de perto toda a operação e reforçou que, neste momento, o mais importante é o apoio da população na prevenção de novos focos, já que o combate está sendo realizado pelas equipes especializadas.

“Neste momento, precisamos que a população tenha consciência. Que você, voluntário, nos ajude para que não tenhamos mais focos no parque. Se você flagrar alguém colocando fogo no lixo, na beirada da estrada, denuncie. Esse é o melhor apoio que podemos dar ao Parque para que não tenhamos mais focos”, afirmou.

Fonte: Governo MT – MT

Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA05/09/2025

Polícia Civil recupera 13 celulares roubados ou furtados em mais uma fase da Operação Mobile

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, deflagrou, ao longo desta semana,...
SEGURANÇA05/09/2025

Polícia Civil e Vigilância Sanitária interditam terceira empresa em Cuiabá por atuação irregular

A Polícia Civil de Mato Grosso e a Vigilância Sanitária de Cuiabá interditaram mais uma empresa por atuação irregular na...
SEGURANÇA05/09/2025

Polícia Civil prende funcionário e comparsa que furtaram papelaria em Várzea Grande

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), prendeu em flagrante, na...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

