Sema apreende madeira irregular em depósitos e aplica multa de mais de R$ 73,7 mil a proprietário

O prefeito de Conquista D’Oeste, Odair José Vargas, afirmou que os investimentos do Governo de Mato Grosso têm trazido melhorias concretas para o município.

“Quando o Governo do Estado se envolve nas nossas necessidades, os resultados são mais efetivos e a população ganha com isso. Estamos felizes com essa parceria e queremos que ela se intensifique”, disse Odair durante a visita do vice-governador Otaviano Pivetta ao município, nesta sexta-feira (21.3).

Entre os investimentos citados pelo prefeito, está a construção da escola indígena Sararé Central. O investimento do governo é de cerca de R$ 5 milhões. A obra já está em fase de execução.

Odair também destacou os convênios para asfaltamento urbano e melhorias na infraestrutura local. “A presença do vice-governador demonstra o comprometimento do governo com o desenvolvimento de nossa região. Agradeço em nome da população pela atenção às nossas demandas, que resultam em melhorias significativas para a comunidade”, afirmou.

Otaviano Pivetta falou sobre o esforço do governo em apoiar os municípios e a meta de asfaltar 6.500 km de rodovias até 2026. “O Governo de Mato Grosso trabalha para asfaltar as rodovias nos próximos dois anos, incluindo as rodovias federais 163 e 174, além de outras estradas estaduais e municipais. Estamos comprometidos em apoiar os 142 municípios e garantir melhorias em todas as regiões até o último dia do nosso mandato”, afirmou.

Ele também garantiu o atendimento de demandas da terra indígena Sararé, como a perfuração de cinco poços artesianos. “Vamos firmar um convênio para que o município possa executar a construção dos poços. Estamos prontos para resolver essa emergência e garantir o abastecimento de água para a comunidade”, explicou Otaviano Pivetta.

O deputado estadual Walmir Moretto destacou os esforços do governo e o impacto positivo dos investimentos em infraestrutura. “É gratificante ver que, após tantos anos, investimentos que antes pareciam distantes, estão se tornando realidade. O Governo de Mato Grosso amplia esse movimento, como a substituição de pontes de madeira por estruturas de concreto, ou implantando o projeto de aduelas, uma solução pensada e ajustada pelo vice-governador”, afirmou o deputado.

Após a visita a Conquista D’Oeste, o vice-governador seguiu para Comodoro, Nova Lacerda e Campos de Júlio, onde continuou ouvindo as demandas da população e reforçando o apoio do Estado. Além de vistoriar as obras de asfaltamento da MT-473, a Estrada do Matão, em Pontes e Lacerda, o governo está investindo mais de R$ 60 milhões para pavimentar 70 km da rodovia, atendendo a uma reivindicação de mais de 30 anos.

“Não temos compromisso com o erro. Estamos aqui para entender melhor as necessidades da região Oeste do nosso Estado e atender a essas demandas. Nosso objetivo é devolver o Estado a vocês e garantir um futuro melhor para o povo de Mato Grosso”, finalizou o vice-governador.

A visita também contou com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, e do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Cesar Miranda.

