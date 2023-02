Sema apreende mais de 9 km de redes, tarrafas e embarcações durante a proibição da pesca nos rios de MT

As apreensões e multas por pesca ilegal aplicadas durante o defeso da piracema em Mato Grosso, no período de 3 de outubro de 2022 a 2 de fevereiro de 2023, serão apresentadas em coletiva à imprensa nesta sexta-feira (03.02), às 7h, na Praça das Bandeiras, no Centro Político Administrativo, em Cuiabá.

Tanto a pesca amadora, quanto a profissional, estarão liberadas a partir do dia 3 de fevereiro nos trechos estaduais dos rios que pertencem às Bacias Hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguaia-Tocantins, em Mato Grosso.

Representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) e da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) vão detalhar informações sobre as operações conjuntas realizadas no período durante a coletiva.

A pesca continua proibida em 17 rios que fazem divisa com outros estados até o dia 28 de fevereiro, seguindo o calendário nacional de defeso da piracema. Entre os mais conhecidos estão o rio Piquiri, em que uma margem está em Mato Grosso e outra em Mato Grosso do Sul, o rio Araguaia, que faz divisa com Goiás e trecho do rio Teles Pires que faz divisa com o Pará, na bacia Amazônica.

Serviço: Coletiva com balanço da piracema

Quando: sexta-feira (03/01), às 7h

Local: Praça das Bandeiras, Centro Político Administrativo, Cuiabá

