Sema aprimora Cadastro Ambiental Rural para garantir a regularização dos imóveis

Visando a inclusão no mercado de trabalho, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), através da Secretaria Adjunta de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva (Sacis), oferece cursos gratuitos destinados às famílias do Programa SER Família Qualificação inscritas no Cadastro Único.

Os cursos são realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Em visita à sede do Senac no bairro Boa Esperança, Rosamaria Carvalho, secretária da Setasc, declara que esta ação mostra que mais uma vez o governador Mauro Mendes se preocupa com o cidadão que busca ser inserido no mercado de trabalho.

“A qualificação profissional é essencial para que o trabalhador consiga um emprego gerando renda para sua família. Ofertamos diariamente diversas oportunidades pelo Sine, mas falta o trabalhador estar qualificado para a vaga”.

Já estão em andamento 50 cursos em vários municípios do Estado, como Alta Floresta, Barra do Garças, Campo Verde, Colíder, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso e Várzea Grande. Os cursos ofertados estão nos eixos de Informação e Comunicação; Gestão e Negócios; Ambiente e Saúde; Produção alimentícia; Produção Cultural e Design; e Turismo, Hospitalidade e Lazer.

De acordo com o gerente do Senac, Hugney Garcia, a parceria com a Setasc só traz benefícios para a população. “Este processo é muito importante porque após a conclusão destes cursos, esses alunos se tornam profissionais qualificados, tendo mais chances de ser inseridos no mercado de trabalho”, afirma.

Jeane Moraes, instrutora do curso de cozinheiro, diz que é privilegiada em contribuir com a formação profissional de tantas pessoas. “As pessoas valorizam o curso e cada ensinamento que repassamos. Recentemente eu ministrei um curso também pela Setasc, em parceria com o Senac, sobre pães e suas derivações. As alunas saíram maravilhadas por aprenderem desde a receita, produção, forma legal de embalagem dos alimentos e como comercializá-los. Fico feliz quando recebo mensagens dizendo que estão se tornando empreendedoras. Todo final de curso eu me emociono, porque a gente vê em cada coraçãozinho a sementinha plantada da gastronomia que é a minha paixão”, declara.

Para Juliana Nogueira, aluna de Jeane, é uma oportunidade única de conhecimento e agradece pela iniciativa do Governo do Estado em proporcionar esta qualificação profissional.

“É uma iniciativa maravilhosa. Eu tenho noções básicas de cozinha, mas agora eu estou aprofundando todo esse conhecimento e tenho certeza que isso vai me colocar no mercado de trabalho de uma forma muito mais rápida. Meu sonho é montar um café bistrô rústico, estilo casa de vó para fazer comidas que tragam uma memória afetiva”, confidencia.

Já no bairro Ribeirão do Lipa, na Comunidade Sant’Ana, onde está sendo ministrado o curso de Libras, o professor e intérprete, Idevaldo Pereira, diz que iniciativa só tende a crescer. “Em vários lugares como os órgãos públicos há a necessidade de pessoas qualificadas como intérprete e o curso oportuniza, além da qualificação profissional à população, mas também capacita essas pessoas a se comunicarem com os surdos”, declara.

Enfatizando a mensagem de Idevaldo, sua aluna Luzinete diz que é necessário e um dever de todos aprender a linguagem de sinais, porque a sociedade tem que incluir ao invés de excluir a população surda.

Senai

Já estão também em andamento 11 cursos realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As aulas estão distribuídas nos municípios de Aripuanã, Cuiabá, Poconé, Rosário Oeste, Várzea Grande e Nova Mutum, nas áreas de Gestão, Tecnologia de Informação e Construção Civil, como: Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Operador de Computador, Pedreiro de Alvenaria, Revestimento entre outros.