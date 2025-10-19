Connect with us

MATO GROSSO

Sema aproxima casal de antas para possível reprodução em Santo Antônio de Leverger

19/10/2025

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) realizou a soltura branda de um casal de antas em uma área credenciada e parceira, localizada no município de Santo Antônio de Leverger. Estratégica, a aproximação dos dois exemplares da mesma espécie tem como objetivo garantir eventual reprodução.

A anta fêmea, carinhosamente conhecida como “Consuelo”, foi resgatada há mais de um ano, ainda filhote e sem a companhia da mãe, na BR-163. Após ter sido encontrada pela concessionária da rodovia, ela passou por cuidados médico veterinários e nutricionais no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Lucas do Rio Verde.

Logo depois, foi entregue à Área de Soltura de Animais Silvestres (Asas) da Fazenda São Benedito, em Jangada, com o objetivo de manter os cuidados e iniciar a aclimatação para posterior soltura.

Já “Chico”, o mamífero macho, foi resgatado na cidade de Colniza, no noroeste do Estado, no dia 31 de julho deste ano, quando se tornou agressivo no período reprodutivo, apresentando risco à segurança da população. Na ocasião, a Sema se deslocou até o município para destiná-lo à Reserva Ecológica Cunhataí-Porã.

Durante a passagem do animal pela reserva, ele perdeu a disputa por uma fêmea com outro macho e precisou ser encaminhado para uma clínica veterinária em Sorriso, onde passou por tratamento clínico-veterinário e recebeu alta nesta semana.

O analista de Meio Ambiente da Gerência de Fauna da Sema, Flávio Thiel, explica que a equipe alocou o casal de animais em uma área de grande extensão, em regime de soltura branda, com pasto e represa. Além disso, o casal será monitorado pelos funcionários da fazenda.

“A soltura ocorreu muito bem. Eles estavam em uma caixa de transporte; abrimos e ela (a fêmea) já foi procurar água para beber. Já havíamos colocado algumas frutas para o macho, e eles ficaram ali em uma sombra — os dois são bastante tranquilos”, destacou o analista, que acompanhou o processo.

A Sema orienta que, ao se deparar com crimes contra animais silvestres, a população denuncie por meio da Ouvidoria Setorial da Sema, pelos números (65) 3613-7398 e (65) 98153-0255 (telefone e WhatsApp), ou pelo e-mail [email protected]
, ou ainda em uma das unidades regionais.

Se encontrar animais silvestres que necessitem de resgate, acione a Polícia Militar pelo 190 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. O procedimento é importante para evitar riscos desnecessários tanto à saúde do animal quanto à do cidadão.

