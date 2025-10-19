Sema aproxima casal de antas para possível reprodução em Santo Antônio de Leverger

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) homenageia os bombeiros militares da turma de 1994, que completaram 30 anos de efetivo serviço e agora ingressam na reserva remunerada. Esses militares fazem parte da primeira turma de praças da corporação formada após a emancipação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, um marco histórico para a instituição.

No dia 28 de outubro de 1994, foi oficializada a emancipação dos Bombeiros Militares, que deixaram de ser subordinados à Polícia Militar para se tornarem uma instituição independente. A partir dessa data, a corporação conquistou autonomia administrativa e financeira, passando a se reportar diretamente ao governador do Estado e sendo vinculada à então Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MT), hoje Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Naquela época, a primeira turma de bombeiros militares do Estado deu início a uma nova fase na história da segurança pública em Mato Grosso, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento e o fortalecimento da corporação ao longo das últimas décadas. Para celebrar essa trajetória, atos comemorativos estão sendo realizados ao longo do mês de outubro em unidades operacionais de todo o Estado.

De acordo com o comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, essas celebrações valorizam esses pioneiros e o legado deixado por eles, que tiveram papel decisivo na consolidação do Corpo de Bombeiros Militar como uma instituição respeitada, confiável e essencial para a sociedade mato-grossense.

“Mais do que celebrar o passado, este momento é uma forma de reafirmarmos nosso compromisso com os valores que esses profissionais ajudaram a construir: coragem, disciplina, abnegação e espírito de serviço. Eles pavimentaram o caminho para que hoje sejamos referência em proteção e defesa da vida”, destacou o comandante geral.

A despedida foi marcada por momentos de emoção e reflexão em diversas unidades da corporação. Em cada local, um gesto simbólico de gratidão se destacou: o militar que encerrava sua carreira realizou flexões em agradecimento pelos anos dedicados ao serviço. Como forma de retribuição, seus colegas de farda celebraram com alegria o fim dessa missão, oferecendo o tradicional banho de mangueira com o jato d’água de viaturas de combate a incêndio.

Em Cuiabá, a comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM), tenente-coronel BM Pryscilla Jorge Machado de Souza, ressaltou o compromisso desses militares ao longo de 30 anos, que enfrentaram inúmeros desafios, forjaram a essência da corporação e deixaram uma inspiração para as gerações futuras.

“São esses militares que construíram tudo o que temos hoje, que fizeram nossa história. Tenho orgulho em dizer que aprendi muito com eles. Aliás, acredito que a maioria dos militares de hoje aprendeu com eles como ser um bombeiro militar”, afirmou.

Já em Várzea Grande, o comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (2º BBM), tenente-coronel BM Heitor Alves de Souza, fez questão de que o trem de socorro, que é o conjunto de viaturas operacionais, acompanhasse o militar até sua residência, logo após seu último dia de serviço, em sinal de respeito por toda a dedicação.

“Simbolizando toda essa turma de bravos guerreiros, eles retornam ao seio familiar, onde poderão desfrutar de merecidos dias de descanso, cuidar da própria saúde e dedicar mais tempo à família. Este gesto representa nosso reconhecimento e agradecimento a esses nobres guerreiros. Missão cumprida”, disse.

A missão de servir

Seguindo para um novo capítulo da vida, o subtenente BM Eneas de Oliveira Xavier destacou que servir sempre foi mais do que uma profissão, sendo um verdadeiro propósito. Para ele, o compromisso com o próximo é o que dá sentido a tudo o que fez na corporação.

“Ao longo da nossa carreira, conseguimos ajudar muita gente e salvar muitas vidas. E esse é o plano de Deus para nós: Ele não tem outro propósito senão que façamos o bem ao próximo. O Corpo de Bombeiros representa exatamente isso. Abracei essa profissão como um chamado divino. E o mais importante para o bombeiro é estar ajudando os outros. Por isso, me considero muito bem-sucedido, pois tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas”, disse.

Também se despedindo, o subtenente BM Raul Marcelo Ferreira dos Santos refletiu sobre os obstáculos e as lições compartilhadas ao longo dos anos de serviço. “Chegamos aqui com pouco equipamento, contribuímos, ensinamos. Mas aprendi muito também. À medida que novos militares iam chegando, também fomos aprendendo com eles. Levo para casa um coração apertado, mas cheio de agradecimento. Deus abençoe a jornada de cada um que fica, pois a minha encerra aqui. Muito obrigado”, afirmou.

Já o subtenente BM Joilso Batista de Souza agradeceu pela homenagem e pela oportunidade de ter contribuído com o crescimento da corporação. “Quero só agradecer ao comando. Para mim foi prazeroso. Eu sou sustentado pela instituição e só tenho a agradecer a todos que passaram esse tempo comigo. Você estando em harmonia com os colegas, os amigos, 24 horas por dia, o serviço fica alegre. É só gratidão”, afirmou, muito emocionado.

Fonte: Governo MT – MT