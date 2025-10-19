MATO GROSSO
Sema aproxima casal de antas para possível reprodução em Santo Antônio de Leverger
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) realizou a soltura branda de um casal de antas em uma área credenciada e parceira, localizada no município de Santo Antônio de Leverger. Estratégica, a aproximação dos dois exemplares da mesma espécie tem como objetivo garantir eventual reprodução.
A anta fêmea, carinhosamente conhecida como “Consuelo”, foi resgatada há mais de um ano, ainda filhote e sem a companhia da mãe, na BR-163. Após ter sido encontrada pela concessionária da rodovia, ela passou por cuidados médico veterinários e nutricionais no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Lucas do Rio Verde.
Logo depois, foi entregue à Área de Soltura de Animais Silvestres (Asas) da Fazenda São Benedito, em Jangada, com o objetivo de manter os cuidados e iniciar a aclimatação para posterior soltura.
Já “Chico”, o mamífero macho, foi resgatado na cidade de Colniza, no noroeste do Estado, no dia 31 de julho deste ano, quando se tornou agressivo no período reprodutivo, apresentando risco à segurança da população. Na ocasião, a Sema se deslocou até o município para destiná-lo à Reserva Ecológica Cunhataí-Porã.
Durante a passagem do animal pela reserva, ele perdeu a disputa por uma fêmea com outro macho e precisou ser encaminhado para uma clínica veterinária em Sorriso, onde passou por tratamento clínico-veterinário e recebeu alta nesta semana.
O analista de Meio Ambiente da Gerência de Fauna da Sema, Flávio Thiel, explica que a equipe alocou o casal de animais em uma área de grande extensão, em regime de soltura branda, com pasto e represa. Além disso, o casal será monitorado pelos funcionários da fazenda.
“A soltura ocorreu muito bem. Eles estavam em uma caixa de transporte; abrimos e ela (a fêmea) já foi procurar água para beber. Já havíamos colocado algumas frutas para o macho, e eles ficaram ali em uma sombra — os dois são bastante tranquilos”, destacou o analista, que acompanhou o processo.
Orientações
A Sema orienta que, ao se deparar com crimes contra animais silvestres, a população denuncie por meio da Ouvidoria Setorial da Sema, pelos números (65) 3613-7398 e (65) 98153-0255 (telefone e WhatsApp), ou pelo e-mail [email protected]
, ou ainda em uma das unidades regionais.
Se encontrar animais silvestres que necessitem de resgate, acione a Polícia Militar pelo 190 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. O procedimento é importante para evitar riscos desnecessários tanto à saúde do animal quanto à do cidadão.
*Com supervisão de Clênia Goreth
Corpo de Bombeiros homenageia militares pioneiros da corporação em Mato Grosso
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) homenageia os bombeiros militares da turma de 1994, que completaram 30 anos de efetivo serviço e agora ingressam na reserva remunerada. Esses militares fazem parte da primeira turma de praças da corporação formada após a emancipação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, um marco histórico para a instituição.
No dia 28 de outubro de 1994, foi oficializada a emancipação dos Bombeiros Militares, que deixaram de ser subordinados à Polícia Militar para se tornarem uma instituição independente. A partir dessa data, a corporação conquistou autonomia administrativa e financeira, passando a se reportar diretamente ao governador do Estado e sendo vinculada à então Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MT), hoje Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).
Naquela época, a primeira turma de bombeiros militares do Estado deu início a uma nova fase na história da segurança pública em Mato Grosso, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento e o fortalecimento da corporação ao longo das últimas décadas. Para celebrar essa trajetória, atos comemorativos estão sendo realizados ao longo do mês de outubro em unidades operacionais de todo o Estado.
De acordo com o comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, essas celebrações valorizam esses pioneiros e o legado deixado por eles, que tiveram papel decisivo na consolidação do Corpo de Bombeiros Militar como uma instituição respeitada, confiável e essencial para a sociedade mato-grossense.
“Mais do que celebrar o passado, este momento é uma forma de reafirmarmos nosso compromisso com os valores que esses profissionais ajudaram a construir: coragem, disciplina, abnegação e espírito de serviço. Eles pavimentaram o caminho para que hoje sejamos referência em proteção e defesa da vida”, destacou o comandante geral.
A despedida foi marcada por momentos de emoção e reflexão em diversas unidades da corporação. Em cada local, um gesto simbólico de gratidão se destacou: o militar que encerrava sua carreira realizou flexões em agradecimento pelos anos dedicados ao serviço. Como forma de retribuição, seus colegas de farda celebraram com alegria o fim dessa missão, oferecendo o tradicional banho de mangueira com o jato d’água de viaturas de combate a incêndio.
Em Cuiabá, a comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM), tenente-coronel BM Pryscilla Jorge Machado de Souza, ressaltou o compromisso desses militares ao longo de 30 anos, que enfrentaram inúmeros desafios, forjaram a essência da corporação e deixaram uma inspiração para as gerações futuras.
“São esses militares que construíram tudo o que temos hoje, que fizeram nossa história. Tenho orgulho em dizer que aprendi muito com eles. Aliás, acredito que a maioria dos militares de hoje aprendeu com eles como ser um bombeiro militar”, afirmou.
Já em Várzea Grande, o comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (2º BBM), tenente-coronel BM Heitor Alves de Souza, fez questão de que o trem de socorro, que é o conjunto de viaturas operacionais, acompanhasse o militar até sua residência, logo após seu último dia de serviço, em sinal de respeito por toda a dedicação.
“Simbolizando toda essa turma de bravos guerreiros, eles retornam ao seio familiar, onde poderão desfrutar de merecidos dias de descanso, cuidar da própria saúde e dedicar mais tempo à família. Este gesto representa nosso reconhecimento e agradecimento a esses nobres guerreiros. Missão cumprida”, disse.
A missão de servir
Seguindo para um novo capítulo da vida, o subtenente BM Eneas de Oliveira Xavier destacou que servir sempre foi mais do que uma profissão, sendo um verdadeiro propósito. Para ele, o compromisso com o próximo é o que dá sentido a tudo o que fez na corporação.
“Ao longo da nossa carreira, conseguimos ajudar muita gente e salvar muitas vidas. E esse é o plano de Deus para nós: Ele não tem outro propósito senão que façamos o bem ao próximo. O Corpo de Bombeiros representa exatamente isso. Abracei essa profissão como um chamado divino. E o mais importante para o bombeiro é estar ajudando os outros. Por isso, me considero muito bem-sucedido, pois tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas”, disse.
Também se despedindo, o subtenente BM Raul Marcelo Ferreira dos Santos refletiu sobre os obstáculos e as lições compartilhadas ao longo dos anos de serviço. “Chegamos aqui com pouco equipamento, contribuímos, ensinamos. Mas aprendi muito também. À medida que novos militares iam chegando, também fomos aprendendo com eles. Levo para casa um coração apertado, mas cheio de agradecimento. Deus abençoe a jornada de cada um que fica, pois a minha encerra aqui. Muito obrigado”, afirmou.
Já o subtenente BM Joilso Batista de Souza agradeceu pela homenagem e pela oportunidade de ter contribuído com o crescimento da corporação. “Quero só agradecer ao comando. Para mim foi prazeroso. Eu sou sustentado pela instituição e só tenho a agradecer a todos que passaram esse tempo comigo. Você estando em harmonia com os colegas, os amigos, 24 horas por dia, o serviço fica alegre. É só gratidão”, afirmou, muito emocionado.
Escola Estadual de Juara implanta Laboratório Interativo de Matemática para incentivar raciocínio lógico e resolução de problemas
A Escola Estadual Daury Riva, do município de Juara (a 654 km de Cuiabá), desenvolve uma nova iniciativa voltada ao ensino, criando o Laboratório Interativo de Matemática para incentivar o raciocínio lógico, a resolução de problemas e a experimentação matemática.
A proposta é resultado de discussões entre estudantes, professores e equipe gestora da unidade escolar, com a participação de parceiros, que identificaram a necessidade de um espaço destinado a práticas experimentais e ao uso de materiais didáticos específicos para o ensino da matemática.
O projeto, que foi um dos contemplados no Programa Pesquisa e Inovação na Escola (PIE), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), busca ampliar os recursos pedagógicos disponíveis, como kits de robótica, livros paradidáticos e jogos matemáticos, para alavancar o ensino da disciplina.
A coordenação do laboratório é do professor de matemática, Flávio Ferreira Lima, também responsável pelas disciplinas de Resolução de Problemas, Prática Experimental e Pensamento Científico. “O laboratório será inaugurado no dia 7 de novembro e representa um avanço inovador da aprendizagem em nossa escola, sendo fruto de esforços conjuntos entre educadores, gestores e parceiros comprometidos com a qualidade da educação em nosso Estado”, destacou.
As ações previstas incluem a aquisição de jogos e materiais pedagógicos, o acompanhamento dos processos de compra e prestação de contas pelos estudantes bolsistas, e a realização de atividades de iniciação científica. O projeto prevê ainda a criação de um clube de matemática e a realização de feiras temáticas, abertas à comunidade, no espaço do novo laboratório.
Entre os objetivos do laboratório, estão o fortalecimento da identidade estudantil, o incentivo ao uso responsável dos espaços e materiais da escola e a ampliação do repertório matemático de estudantes e professores. A equipe também pretende divulgar os resultados em eventos científicos da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).
“O Laboratório Interativo de Matemática deverá funcionar como um ambiente de aprendizagem colaborativo e permanente. A expectativa é de que a iniciativa contribua para o aprimoramento das habilidades matemáticas dos estudantes e para a melhoria dos indicadores educacionais, como o Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica] e o Ipea [Indicador do Processo de Ensino e Aprendizagem de Mato Grosso], além de apoiar o desenvolvimento profissional dos educadores envolvidos”, destacou o coordenador do projeto.
Programa Pesquisa e Inovação na Escola (PIE)
O Programa Pesquisa e Inovação na Escola (PIE) destina, por meio da Fapemat, recursos para compra de equipamentos e insumos para realização de pesquisas científicas, bolsas para o professor orientador do projeto e até três bolsas para estudantes (Iniciação Científica Junior-ICJr).
