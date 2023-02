Sema assina acordo para o cumprimento de metas de melhoria dos serviços ao cidadão e proteção ao meio ambiente

“Entregar essa obra terá impacto vital para o cidadão de Primavera do Leste”. Foi com esta fala que o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Allan Kardec, demonstrou a importância da entrega da Escola Técnica Estadual de Primavera do Leste (ETE) pelo Governo de Mato Grosso, realizada nesta sexta (03.02). A unidade, que tem capacidade para receber 1,4 mil alunos, atenderá os municípios da região Sudeste do estado.

Foram investidos R$ 14.630.287,20 na conclusão da obra. Durante o dia o prédio vai abrigar Escola Estadual Militar Tiradentes 2° Sgt PM Weliton Pereira Duarte e no período noturno o Governo do Estado oferecerá cursos técnicos e de formação profissional, geridos pela Seciteci.

“Esse é uma obra que estava paralisada desde 2009, assim como dezenas, centenas de obras que conseguimos criar condições para retomar e entregar com eficiência para o cidadão. Hoje entregamos aqui um belíssimo espaço, mais atrativo, eficiente, com educação de qualidade, com tecnologia inovadora em sala de aula, com o melhor material didático de Mato Grosso e talvez do Brasil. Esses são alguns dos atributos da nossa educação. A união da ciência e tecnologia com as escolas militares traz eficiência aos equipamentos públicos, otimizando o gasto público e garantindo o atendimento exigido pela população, que cobra cada vez mais resultados, com o menor custo. É o governo trabalhando com seriedade, buscando cada vez mais eficiência e entregando de volta para o cidadão uma série de benefícios em todos os cantos de Mato Grosso”, defendeu o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes.

A ocupação das Escolas Técnicas Estaduais pela Escola Militar Tiradentes no período diurno faz parte do novo modelo de educação desenvolvido pelo Governo do Estado, pautado no uso eficiente dos prédios públicos e na política de resultados. A meta é garantir formação integral e qualificada, para o cidadão que busca ser inserido no mercado de trabalho.

“Hoje entregamos para Primavera do Leste, para Mato Grosso, e para o Brasil, um empreendimento que estava parado há quase 10 anos. Mato Grosso é referência na tecnologia da agroindústria, e aqui, com a união de três frentes de trabalho, o ensino médio, com a Secretaria de Estado de Educação a qualificação e formação profissional com a Seciteci, e a possibilidade da oferta de cursos superiores em parceria com a Unemat [Universidade do Estado de Mato Grosso] e o IFMT [Instituto Federal de Mato Grosso], além da presença da Polícia Militar com a Escola Tiradentes, sem dúvida, já deu certo”, disse o secretário.

O secretário frisou que a inauguração é a prova da eficiência empreendida pela gestão do governador, que traz a formatação de um novo modelo de ensino ainda mais fortalecido. “Vida longa à Escola Técnica de Primavera e à Escola Tiradentes”, completou Allan Kardec.

As novas escolas técnicas possuem modelo padrão, com mais de cinco mil metros quadrados de área construída, capacidade para 1,4 mil alunos nos turnos matutino, vespertino e noturno. A estrutura é distribuída em dois pavimentos, sendo 11 laboratórios profissionalizantes, laboratório especial, 12 salas de aula, auditório com 148 lugares, biblioteca, refeitório, centro de convivência, ginásio poliesportivo coberto, área administrativa e estacionamento.

Além das unidades de Primavera do Leste e Água Boa, que também foi inaugurada hoje, o Governo do Estado entregou em março do ano passado as Escolas Técnicas de Cáceres e Cuiabá. Já as unidades de Campo Verde, Juara, Matupá e Sorriso seguem em obras e devem ser inauguradas até o final do ano.

Fonte: GOV MT