Sema capacita servidores de Cuiabá e Várzea Grande para licenciamento e fiscalização de postos de combustíveis

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso combate, nesta sexta-feira (1.8), seis incêndios florestais no Estado. As ações se concentram nos municípios de Chapada dos Guimarães, Rosário Oeste, Paranatinga e Colniza.

Em Chapada dos Guimarães, os bombeiros atuam em três frentes: na região do Parque Mirela, na gleba Concisão e nas proximidades do lixão do município. O combate tem apoio de profissionais da Defesa Civil municipal.

Já em Rosário Oeste, a equipe atua na área de proteção ambiental da Cabeceira do Rio Cuiabá, enquanto em Paranatinga, o incêndio florestal é combatido em uma fazenda. Em Colniza, as ações estão concentradas no Distrito de Guariba.

A coordenação e orientação das equipes que atuam diretamente no combate aos incêndios é realizada pela Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá. As salas de situação descentralizadas instaladas nos sete Comandos Regionais da corporação também auxiliam as equipes em campo.

Focos de calor

Em Mato Grosso, foram registrados 68 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 18h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 38 estão no Cerrado, 29 na Amazônia e um no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).

Importante ressaltar que o foco de calor isolado não representa um incêndio florestal. Entretanto, um incêndio florestal conta com o acúmulo de focos de calor.

Proibição do uso do fogo

O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso do fogo no Pantanal entre os dias 1º de junho e 31 de dezembro, conforme estabelece o Decreto nº 1.403/2025. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.

Fonte: Governo MT – MT