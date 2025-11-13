Sema deflagra operação contra desmatamento e embarga 73 hectares de área em Alto Paraguai

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) realizou, nesta quarta-feira (12.11), o flagrante de desmate ilegal no município de Alto Paraguai, na região popularmente conhecida como “Tira Sentido”. A operação foi feita por meio da equipe de fiscalização da Unidade Desconcentrada de Tangará da Serra.

A ação se deu depois de alertas de desmatamento serem emitidos pela plataforma de monitoramento por satélite Planet.

Durante a fiscalização em campo, o grupo embargou os 73 hectares de área, onde ocorriam as atividades de corte raso sem autorização, além de apreenderem uma escavadeira de esteira utilizada de forma irregular.

A máquina foi removida do local e os infratores receberão multa de R$365 mil.

Denúncias

Os crimes ambientais devem ser denunciados à Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pelos números 3613-7398 e 98153-0255 (por telefone ou WhatsApp), pelo e-mail [email protected], pelo Fale Cidadão da CGE ou em uma das regionais da Sema.

*Com supervisão de Renata Prata

Fonte: Governo MT – MT