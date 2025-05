Sema e Dema apreendem 235 quilos de pescado em Barão de Melgaço após denúncia

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) realiza a segunda etapa regional dos Jogos Escolares e dos Jogos Estudantis Mato-grossenses, entre esta sexta-feira e a próxima quinta-feira (16 e 22.5), em Tangará da Serra. As competições contarão com mais de 1.300 atletas de 12 a 17 anos, que disputam os títulos da região esportiva Médio Norte nas modalidades coletivas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

“A gente vem superando a quantidade de participantes, ano a ano. São avanços que reforçam a importância dessas competições escolares e a confiança no trabalho da Secretaria e dos municípios que sediam os eventos”, destaca o superintendente de Eventos Esportivos da Secel, Marcelo Cruz.

Nos Jogos Escolares, que abrangem estudantes de 12 a 14 anos, serão 53 equipes de escolas públicas e privadas de municípios da região. Já nos Jogos Estudantis, alunos de 15 a 17 anos competem por 60 seleções municipais. As duas competições ocorrem simultaneamente e envolvem equipes masculinas e femininas.

As delegações representam os municípios de Acorizal, Alto Paraguai, Arenápolis, Barra do Bugres, Denise, Diamantino, Jangada, Nobres, Nortelândia, Nova Marilândia, Nova Olímpia, Porto Estrela, Rosário Oeste, São José do Rio Claro e Tangará da Serra.

Distribuídas em dez regiões esportivas, as etapas regionais ocorrem até junho em outros oito municípios-sedes: Juína, Comodoro, Jaciara, Araputanga, Nova Mutum, Alta Floresta, Vila Rica e Barra do Garças. A primeira disputa regional foi realizada no final de abril, em Campo Verde.

“Agradecemos aos municípios que são parceiros da Secel na realização dos Jogos Escolares e Estudantis, em especial a Tangará da Serra que sedia esta etapa regional. Nosso reconhecimento por acreditarem no valor do esporte escolar para o fomento à prática esportiva, o envolvimento da população e a integração de nossos jovens atletas”, expressa o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, Beto Corrêa.

Abertura oficial e locais dos jogos

A abertura oficial da etapa regional Médio Norte será na sexta (16), às 17h30, no Ginásio Municipal Douglas Poiany, que fica na Vila Olímpica Rei Pelé, em Tangará da Serra. Com presença de público e autoridades, a solenidade marca a entrada oficial das delegações e acendimento do fogo simbólico.

Até a próxima quinta-feira (22), as partidas dos Jogos Escolares e dos Jogos Estudantis de Seleções ocorrem em diferentes espaços esportivos, de acordo com a modalidade.

Os duelos de futsal com atletas de 12 a 14 anos serão realizados nos ginásios do Centro Municipal de Ensino e da Escola Estadual João Batista. Na faixa etária de 15 a 17 anos, as disputas da modalidade serão no Ginásio Douglas Poyane e na Escola Estadual 29 de novembro.

O basquetebol será sediado no Ginásio Municipal Vicente Serafim de Almeida. Já as partidas de handebol ocorrerão no Ginásio Douglas Poyane e na Escola Estadual 29 de novembro.

Para completar a agenda, os jogos de voleibol serão realizados no Colégio Ideal, no sábado e domingo, e nos Ginásios Vicente Serafim de Almeida e Douglas Poyane, nos demais dias.

