Sema firma mais de 500 acordos para recuperação de áreas degradadas no primeiro semestre
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) firmou 568 termos de compromisso para recuperação de aproximadamente 7.744 hectares em áreas de reserva legal e 819 hectares em áreas de preservação permanente, no primeiro semestre deste ano. Os 8.563 hectares que deverão ser recuperados equivalem a quase 300 vezes o tamanho da área da Arena Pantanal, em Cuiabá.
São acordos em que o proprietário rural se compromete a efetuar a recuperação mediante a execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (Prada), já aprovado pelo órgão ambiental.
O superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental, Felipe Klein, explica que, no processo de regularização ambiental, a recuperação é exigida quando são identificados passivos ambientais. São situações em que o proprietário do imóvel rural não atende aos limites e percentuais estabelecidos no Código florestal referentes às áreas de reserva legal e de preservação permanente.
A irregularidade, segundo ele, também pode ser constatada nas ações de fiscalização e monitoramento ambiental, realizada em tempo real. “Mesmo nos imóveis já regularizados, se houver alguma mudança na área é preciso realizar a retificação do cadastro ambiental rural”, alertou o superintendente.
Com a implantação do Cadastro Ambiental Rural – CAR Digital 2.0 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), a expectativa é de que o volume de projetos de recuperação ambiental aumente consideravelmente. “Estão sendo aguardados já nesse momento 16 mil PRAs, sendo que desses 2.800 já foram aprovados e seis mil estão sob análise”, informou.
CAR Digital 2.0
Desde que o sistema foi lançado, no início do mês de junho, quase 13 mil cadastros já foram validados. Até o momento, 43 municípios já estão com as bases temáticas de referência elaboradas e homologadas no CAR Digital 2.0.
São informações sobre localização da hidrografia, dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de preservação permanente, reserva legal, entre outros dados de interesse para análise dos cadastros dos imóveis rurais. A previsão é de que até o final do ano o sistema contemple as bases temáticas de referência dos 142 municípios de Mato Grosso.
De acordo com o decreto 1.473/2025, a análise automatizada do CAR Digital 2.0 ocorre em três etapas. Primeiro, é feito o cruzamento geoespacial do perímetro do imóvel rural elegível registrado no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (Simcar) com as bases de referência e bases temáticas de referência.
Na sequência, ocorre a classificação do cadastro como apto ou inapto para validação do CAR Digital e, por último, o interessado / cadastrante do CAR Digital é notificado para ciência acerca do resultado da análise automatizada e providências necessárias.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros extingue 2 incêndios florestais e combate 3 neste domingo (10)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, dois incêndios florestais nos municípios de Nova Maringá e Itaúba, e seguem atuando, neste domingo (10.8), no combate a outros três focos ativos no estado.
As equipes permanecem mobilizadas no combate a um incêndio florestal em uma fazenda localizada às margens da MT-326, no município de Cocalinho. A operação conta com o apoio de máquinas e caminhão-pipa e teve início na quinta-feira (7.8).
Além disso, os bombeiros seguem no combate a queimadas irregulares no município de União do Sul e em uma fazenda em Torixoréu. As operações contam com o trabalho direto das equipes em campo, de forma ininterrupta, com foco na contenção das chamas e na preservação de propriedades rurais e de vidas.
Fiscalização e Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 24 focos de calor ativos em todo o estado. Desse total, sete são classificados como incêndios florestais em terras indígenas, enquanto cinco ocorrem em propriedades nos municípios de Campo Verde, Água Boa, Cocalinho, Santa Terezinha e Campinápolis. Os outros 12 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências em terras indígenas incluem: dois focos na Terra Indígena Marãiwatsédé em Alto Boa Vista; um foco na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia; um na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré; um na Terra Indígena Pimentel Barbosa em Canarana; um na Terra Indígena Capoto/Jarina em Peixoto de Azevedo e um na Terra Indígena Marechal Rondon em Paranatinga.
Por serem áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros não foi acionado.
Já os outros 12 focos de calor ocorrem em diversas regiões do Estado, resultantes do uso irregular do fogo, e estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 55 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 32 estão na Amazônia e 23 no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro.
Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.
Fonte: Governo MT – MT
Governo de Mato Grosso apoia expedição que vai mapear florestas plantadas no Brasil
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT) firmou uma parceria com a Associação de Reflorestadores de Mato Grosso (Arefloresta) para apoiar a Expedição Silvicultura, iniciativa nacional que pretende percorrer mais de 40 mil quilômetros em 14 estados responsáveis por 98% da área de florestas plantadas do Brasil. O projeto realizará eventos técnicos em nove estados e passará por Mato Grosso no dia 9 de outubro, em Lucas do Rio Verde (334 km de Cuiabá).
O objetivo da expedição é reunir dados inéditos sobre a produtividade das plantações florestais brasileiras, com foco na melhoria da gestão, inovação e sustentabilidade do setor. Durante o evento em Mato Grosso, serão apresentados os primeiros resultados do levantamento, discutidas inovações tecnológicas, pesquisas em andamento e realizado networking entre produtores, pesquisadores e representantes da cadeia florestal.
A superintendente de Agronegócios e Energia da Sedec, Camila Bez Batti Souza, explica que o apoio ao projeto permitirá ao Estado acesso ao monitoramento atualizado das áreas de florestas plantadas.
“Com esses dados, poderemos identificar as regiões onde o cultivo de florestas está crescendo ou diminuindo, o que contribui para o planejamento estratégico do setor florestal em Mato Grosso”, afirma.
A Expedição Silvicultura é uma realização da Canopy Remote Sensing Solutions em parceria com a Paulo Cardoso Comunicações e a Embrapa Florestas, com apoio dos governos de Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, além das principais instituições e empresas do setor de base florestal do país.
A proposta é realizar uma grande coleta de dados sobre produtividade florestal, práticas de manejo, uso de tecnologias, custos de produção e percepções dos produtores, além de levantar informações sobre impactos ambientais e sociais da atividade. Estão previstas visitas a centenas de propriedades, entrevistas com gestores e a análise de cerca de 1.000 parcelas amostrais em campo, com aplicação de técnicas avançadas de sensoriamento remoto e medição florestal.
Serão avaliadas culturas como eucalipto, pinus, teca, acácia-negra, araucária, entre outras espécies de destaque regional. Dados biofísicos das árvores, como diâmetro, altura e sanidade, também serão registrados, junto com informações sobre o uso de insumos, fertilização e proteção florestal.
A Embrapa participará do projeto com apoio técnico no planejamento da coleta, análise dos dados e elaboração do relatório técnico final. As contribuições abrangem áreas como economia, manejo e melhoramento florestal, solos e sensoriamento remoto.
Segundo Fábio Gonçalves, cofundador e CEO da Canopy, a iniciativa investigará tendências de investimento, custos de produção e as percepções e expectativas dos produtores. Também serão avaliadas as práticas socioambientais adotadas nas diferentes regiões, bem como os impactos das mudanças climáticas sobre a produção florestal.
“A produtividade florestal é um indicador estratégico para o setor, pois afeta diretamente a previsibilidade do abastecimento de madeira e serve como base para a tomada de decisões, que têm reflexos no médio e longo prazo dos negócios florestais”.
Com início previsto para setembro em Santa Catarina, a Expedição Silvicultura segue até novembro, com eventos em Belo Horizonte (MG) em 10 de setembro, Vitória (ES) no dia 17 de setembro, Eunápolis (BA) em 22 de setembro, Lucas do Rio Verde (MT) em 09 de outubro, Três Lagoas (MS) no dia 16 de outubro, Botucatu (SP) em 22 de outubro, Curitiba (PR) em 27 de outubro, Lages (SP) no dia 31 de outubro e encerrando em Porto Alegre (RS), no dia 07 de novembro.
Fonte: Governo MT – MT
