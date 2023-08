Sema instaura PAD e afasta dois servidores para apurar responsabilidades em suposta fraude no CAR

O Comitê Estadual de Gestão do Fogo, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), realiza na próxima segunda-feira (04.09), às 14h, o 2º Webinar do Fogo, que abordará o uso de geoprocessamento na análise, prevenção e combate ao desmatamento ilegal e incêndios florestais em Mato Grosso.

Os palestrantes do evento serão o tenente Isaac Whiby, do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), Henrique Bernini, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), e Olga Kummer, analista de meio ambiente da Sema.

Conforme o secretário Executivo do Comitê Estadual do Fogo e mediador do evento, coronel BM Dércio Santos da Silva, esta é uma oportunidade de troca de informações sobre temas importantes para o aprimoramento das ações governamentais contra incêndios e desmatamento ilegal.

“Temos tecnologias eficientes, que trazem uma precisão importante para as ações estratégicas e em campo das equipes, e precisamos mostrar esta realidade para parceiros institucionais, interessados no assunto e acadêmicos. Certamente estamos contribuindo para um trabalho integrado mais eficiente”, avalia o secretário.

O evento será online, transmitido ao vivo pela plataforma Google Meet. Será disponibilizado um certificado de participação aos presentes.

Serviço

2º Webinar do Fogo/2023

Geoprocessamento no combate ao desmatamento e incêndios

Palestras: Sema, Corpo de Bombeiros Militar e Censipam

Data: 04/09/2023 (segunda-feira)

Horário: 14h

Link de acesso: https://meet.google.com/ezu-rsws-mnv