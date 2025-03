Sema intensifica fiscalização nas regiões do Manso e Porto Cercado

O deputado estadual Wilson Santos (PSD) anunciou, durante sessão plenária da última quarta-feira (12), a realização de uma audiência pública promovida pelo Senado Federal em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) para debater os impactos da instalação de hidrelétricas no rio Cuiabá. A iniciativa será conduzida pelo senador Jayme Campos (UB) e está prevista para ocorrer na segunda quinzena de março ou início de abril.

O parlamentar ressaltou que não é contra a empresa Maturati Participações para a realização de novos investimentos e geração de empregos no estado de Mato Grosso e, sim, da instalação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) no rio Cuiabá, o que é praticamente inviável. “Essa empresa, há mais de 10 anos, trabalha neste projeto para a construção de seis hidrelétricas. Mesmo a Sema (Secretaria de Estado de Meio Ambiente) tendo indeferido a proposta, a Maturati obteve uma decisão favorável na Justiça Federal, determinando que a ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento) reavalie o processo de disponibilidade hídrica para a instalação das PCHs”, explica.

No dia 25 de fevereiro, Wilson Santos, Jayme Campos (União) e o deputado estadual Juca do Guaraná (MDB) participaram de uma reunião com diretores e superintendentes da ANA, em que obtiveram informações sobre a tentativa da empresa de conseguir uma declaração de disponibilidade de recursos hídricos e evitar que o processo retorne à Sema. “Foi nesse encontro que decidimos realizar a audiência pública, pois queremos encerrar esse assunto. A sub-bacia do rio Cuiabá, pertencente à bacia do Alto Paraguai, já está classificada como zona vermelha para empreendimentos hidrelétricos”, justificou Wilson Santos.

O deputado também mencionou que consultou o engenheiro Thiago Curvo, que apontou uma alternativa sustentável para geração de energia limpa e renovável com a instalação de placas solares fotovoltaicas em uma área de aproximadamente 1.200 hectares, com capacidade para gerar 146,62 megawatts.

A mobilização contra a instalação das PCHs no rio Cuiabá segue como uma das principais pautas de Wilson Santos na ALMT.

Fonte: ALMT – MT