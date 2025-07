Sema lança Sistema de Logística Reversa e estima alcançar mais de 200 mil empresas em MT

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) abriu as inscrições para o Jogos Paralímpicos e Paradesportivos Mato-Grossenses 2025. O evento reunirá estudantes e atletas adultos com deficiências física, visual e intelectual, entre os dias 28 de julho e 2 de agosto, em Várzea Grande.

Abertos para participação de delegações de todos os municípios de Mato Grosso, as competições abrangem disputas nas modalidades paralímpicas de atletismo, natação, goalball, tênis de mesa, bocha, badminton, halterofilismo, judô e jiu-jitsu. Na categoria escolar, a competição é destinada a estudantes de 11 a 17 anos, e na categoria adulta, a atletas a partir de 18 anos.

De acordo com o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, Beto Corrêa, os Jogos Paralímpicos Mato-grossenses buscam promover a inclusão social e o desenvolvimento de pessoas com deficiência por meio da prática esportiva.

“É uma competição que envolve um ambiente educativo e formativo. Nosso objetivo é fortalecer o paradesporto estadual, revelar talentos locais, e incentivar o esporte adaptado em todas as regiões do Estado. Queremos consolidar políticas públicas inclusivas, com foco na valorização da diversidade e no protagonismo das pessoas com deficiência”, destaca Beto Corrêa.

A inscrição da delegação deve ser feita até a próxima segunda-feira (7.7) por meio do preenchimento do formulário online, disponível no site da Secel (link aqui). No ato de inscrição também é obrigatório o encaminhamento da ficha de classificação oftalmológica, no caso de atletas com deficiência visual.

Após o procedimento de inscrição, cada órgão gestor municipal terá até o dia 16 de julho para enviar o Termo de Adesão assinado, com reconhecimento de firma em cartório, ao e-mail da Superintendência de Políticas Esportivas e de Lazer da Secel: [email protected]. Os demais documentos, que incluem ficha de atletas e dirigentes e autorização de hospedagem para menores, podem ser encaminhados até 18 de julho.

Cabe destacar que a inscrição deve ser feita pelo órgão gestor municipal, designado para representar o município, como secretaria, autarquia, fundação, entre outros. Caso o órgão gestor da delegação não seja vinculado ao Governo Municipal, a orientação é de que faça a solicitação formal, por e-email, para participação na competição.

Serviço:

Jogos Paralímpicos e Paradesportivos Mato-Grossenses

Inscrição online: até 7 de julho

Envio de Termo de Adesão: até 16 de julho

E-mail para envio de documentos: [email protected]

Documentos e link de inscrição: acesse AQUI

Fonte: Governo MT – MT