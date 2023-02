Sema-MT abre inscrições para curso avançado de licenciamento ambiental

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) e a Polícia Militar (PM) apreenderam sete redes e uma canoa utilizadas na pesca ilegal, durante fiscalização realizada entre os dias 17 e 21 de fevereiro. As redes têm uso proibido por configurar pesca predatória.

A ação faz parte da Operação Carnaval, realizada nas áreas ribeirinhas de Santo Antônio do Leverger, Barão de Melgaço, Nobres e baixada cuiabana. Os fiscais atuaram nos rios de modo fluvial, e montaram bloqueios nos principais pontos de pesca da região.

Foram vistoriados 71 veículos, nove embarcações e 194 pessoas foram abordadas e receberam orientações. A fiscalização continua mesmo após o término do defeso da piracema, e, além da apreensão do pescado e petrechos ilegais, em caso de flagrante é aplicada multa que vai de R$ 1 mil a R$ 100 mil, com acréscimo de R$20 por quilo de pescado.

Até o dia 28 de fevereiro a pesca segue proibida nos rios de divisa, seguindo o calendário de defeso federal. Ao todo, 17 rios entram nessa classificação. Entre os mais conhecidos estão o Rio Piquiri, em que uma margem está em Mato Grosso e outra em Mato Grosso do Sul, o Rio Araguaia, que faz divisa com Goiás, e trecho do Rio Teles Pires, que faz divisa com o Pará, na bacia Amazônica.

A Sema destaca a obrigatoriedade da carteira de pesca, seja ela amadora ou profissional, para pescar e transportar. Também deve ser respeitada a cota de transporte, que para amadores é de 5 kg e um exemplar, e para profissional é de 125 kg por semana.

Quem se deparar com algum crime ambiental deve denunciar pelos telefones 0800 065 3838, WhatsApp (65) 99321-9997, ou comparecer em uma das nove diretorias regionais ou sede da Sema em Cuiabá.

Fonte: GOV MT