Sema-MT aplica multa de R$1 milhão por rompimento de barragem

O corregedor-geral da Justiça de Mato Grosso, o desembargador Juvenal Pereira da Silva, lançou nesta semana o projeto "Corregedoria Participativa" durante visitas a parte das comarcas da região do Vale do São Lourenço. A ideia é levar o projeto para 80 unidades judiciárias só em 2023, seguindo o calendário das correições.

Segundo ele, a Corregedoria Participativa tem como objetivo aproximar a sociedade civil e Poder Judiciário, ao mesmo tempo em que abre espaço para o diálogo com todos os segmentos que integram ou utilizam do sistema do Judiciário Estadual. “Queremos que toda a sociedade participe ativamente do Poder Judiciário, que se comunique conosco. Estamos de portas abertas para receber a todos, ouvi-los, e atendê-los da melhor forma possível. O cidadão e demais atores precisam estar perto, conhecendo o nosso trabalho e procedimentos para as tomadas de decisões”, explicou o corregedor.

Prefeitos, secretários municipais, partes, Ministério Público, Ordem dos Advogados (OAB), Defensoria Pública, magistrados, servidores e veículos de comunicação foram atendidos pela equipe da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso nesta primeira etapa do projeto, que passou por Juscimeira, Poxoréu, Jaciara e Dom Aquino.

A nossa ideia é fazer um trabalho em conjunto para o município, para a comarca. É importantíssimo que a gente faça esse entrelaçamento. Discutirmos todos juntos. Pois, sem o Poder Executivo a comarca não existe, sem a Defensoria Pública o Poder Judiciário fica capenga, se não tiver a câmara de vereadores, o município volta a ser distrito, então nossa proposta é que possamos construir um bom relacionamento e ter ações em prol da comunidade", completou o corregedor.

Para a juíza da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, Laura Dorilêo Candido, esse momento é único e deve ser aproveitado por toda a sociedade. “Ter a oportunidade de ouvir e ser ouvido é muito satisfatório. Receber o corregedor e sua equipe é um momento único e estamos aproveitando ao máximo essa oportunidade que esta sendo dada a nós”, afirmou.

Já a gestora-geral do Fórum da Comarca de Dom Aquino – a primeira a ser instalada no Vale do São Lourenço em 1966 – Rosilei Manduca, falou da satisfação em receber um projeto como esse. “É uma honra muito grande. A gente quando mora no interior se sente meio isolada dos grandes centros. Então, quando recebemos a visita de um representante do alto escalão do Poder Judiciário nos sentimos valorizados, e prestigiados. Só tenho a agradecer ao desembargador Juvenal e sua equipe”, disse.

O defensor da 2ª Defensoria Pública de Jaciara, Deniz Thomas Rodrigues, que atua na área cível, também elogiou a ação da CGJ-MT. “A Defensoria Pública está muito feliz e satisfeita com essa visita. Essa iniciativa é muito boa, demonstra a preocupação e harmonia entre os órgãos e poderes, de forma que possamos melhorar o atendimento a toda população”, disse.

Em conjunto com o projeto Corregedoria Participativa também foram realizadas correições por meio do juiz auxiliar Emerson Luís Pereira Cajango e equipe, enquanto atendimentos relacionados à tecnologia da informação e área criminal ficaram a cargo

do juiz auxiliar Lídio Modesto da Silva filho e equipe. Das quatro unidades visitadas, apenas uma não se enquadrava na categoria Ouro do Selo de Qualidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

