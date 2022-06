Sema-MT e Corpo de Bombeiros formam brigadistas na comunidade São Jerônimo

Alunos da Escola Estadual Marechal Rondon, da Vila Roda d´Água, em Nobres (147 km de Cuiabá), reativaram um projeto de revitalização do vilarejo, após receberem 670 mudas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT). O plantio foi uma das ações da Semana do Meio Ambiente e começou a ser executado nesta quarta-feira (08.06).

A iniciativa foi das estudantes do 1º ano do ensino médio, Elita Vitória Soares, Lyvia Pereira de França e Tainá Maria de Oliveira. Elas explicaram que o projeto foi criado em 2013, mas estava parado há muito tempo. A ideia de retomar a revitalização da vila veio após a professora da disciplina Ciência da Natureza pedir um projeto, que beneficiasse a comunidade.

“Houve uma reunião da Sema na escola, falamos com a Gabriela (Priante, superintendente de Biodiversidade) e pedimos a doação. A intenção é plantar na escola, em ruas da vila e próximo ao rio”, contaram as estudantes.

“Quando vemos alunos engajados, mostra que eles estão exercendo um papel na comunidade. Com certeza, a realização destas meninas vai motivar todos aqui presente. Quando vocês depararem com qualquer pessoa do poder público e precisarem de algo, aproximem de nós”, ressaltou a superintendente Gabriela Priante. durante a entrega das mudas.

As mudas para o projeto “Aprendendo e Preservando” foram doadas pelo Grupo Bom Futuro (500 mudas) e Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – Empaer – (170 mudas), das espécies nativas paroba, jatobá, tarumã, pata de vaca, ipês branco, amarelo e rosa, aroeira e pitomba.

Conselho Consultivo

Ainda na quarta-feira, na Escola Estadual Marechal Rondon, da Vila Roda d´Água foi realizada a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul, que teve como um dos temas uma palestra dos bombeiros militares do Batalhão de Emergência Ambiental (BEA) sobre a brigada de combate a incêndios florestais. Servidores da Coordenadoria de Fiscalização de Empreendimentos da Sema também participaram do encontro e conversou com a comunidade sobre as demandas da região.

Nobres possui uma equipe de brigadistas civis locais, treinada por bombeiros militares, para ajudar no combate aos incêndios florestais de suas comunidades. Os representantes do BEA, presentes à reunião, destacaram que o município terá brigadas mistas durante o período mais crítico, com a presença de membros da corporação trabalhando junto com os civis.

O Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul, com 12,5 mil hectares, tem uma particularidade. É a única Unidade de Conservação no Brasil com subdivisões. São sete, interligadas por zona de amortecimento, como são chamadas as áreas ao redor das subunidades. As atividades presentes na zona de amortecimento estão sujeitas a normas e restrições específicas, com objetivo de minimizar impactos na área do parque.