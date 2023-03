Sema-MT e Polícia apreendem três armas de fogo e munições que seriam utilizadas em caça ilegal

Para celebrar o Dia Mundial do Consumidor, comemorado em 15 de março, o Procon Estadual, órgão vinculado à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), vai realizar uma série de atividades educativas, com o objetivo de levar orientação e informação à população e promover o consumo consciente. As ações começam no dia 14 e terminam no dia 16 de março.

De acordo com a programação, na terça-feira (14.03), das 9h às 12h, servidores do Procon estarão na Legião da Boa Vontade, no Bairro Dom Aquino, realizando atendimento e orientação aos idosos. Também serão realizadas atividades lúdicas e distribuição de material educativo.

As atividades prosseguem na quarta-feira (15.03), com programação especial na Escola Estadual Juarez Rodrigues dos Anjos, localizada no Bairro Santa Laura, em Cuiabá. Um concurso de paródia com letras enfatizando os direitos do consumidor, atendimento e orientação à comunidade, divulgação de cursos que serão ofertados este ano pelo Procon-MT e show de talentos estão entre as atividades programadas.

A secretária adjunta interina de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon-MT), Valquíria Souza, salienta que a data é uma oportunidade ímpar para reforçar os direitos consumeristas. “Também é o momento apropriado para destacarmos a importância do esforço conjunto entre os diversos órgãos para defender e proteger os consumidores – que são os mais vulneráveis nas relações de consumo – e assegurar o cumprimento da legislação”, explica.

O Procon também irá montar um mercado, com produtos e dinheiro decorativos, onde os alunos poderão aprender as melhores práticas de consumo. A atividade será orientada por servidores do Procon-MT.

Em parceria com diversos órgãos públicos de Mato Grosso, o Procon irá desenvolver, ainda, a ação “Conheça o Sistema de Defesa do Consumidor”. O objetivo é apresentar os atores que fazem parte do Sistema de Defesa do Consumidor o papel que cada um desenvolve e sua importância para assegurar o cumprimento dos direitos consumeristas. “Alunos e comunidade em geral terão a possibilidade de conhecer e tirar dúvidas com representantes de cada órgão”, informa Valquíria.

Além do Procon-MT, participam da ação representantes da Secretaria Estadual de Educação; Tribunal de Justiça; Ministério Público; Ministério Público Federal; Defensoria Pública; Delegacia do Consumidor; Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (AGER); e Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT).

Na quinta-feira (16.03), a equipe do Procon estará novamente na LBV, desenvolvendo atividades lúdicas e de orientação em educação para o consumo para as crianças atendidas na Legião da Boa Vontade. A programação ocorre pela manhã, das 9h às 12h, e à tarde, das 14h às 16h.

Programação

Dia 14/03/2023

Local: Legião da Boa Vontade – LBV

09h as 12h – Atendimento e orientação aos idosos e atividades lúdicas.

Dia 15/03/2023

Local: Escola Estadual Juarez Rodrigues dos Anjos – Bairro Santa Laura

09h- Abertura

09h40min – Início das apresentações do Concurso de Paródia das turmas do período matutino

12h – Concurso de show de talentos

13h30min – Início das apresentações do Concurso de Paródia das turmas do período vespertino

16h – Encerramento

Dia 16/03/2023

Local: Legião da Boa Vontade

09h as 12h – Atendimento e orientação às crianças do período matutino e atividades lúdicas.

14h as 16h – Atendimento e orientação às crianças do período vespertino e atividades lúdicas.