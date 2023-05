Sema-MT inutiliza apenas 3% dos maquinários apreendidos após flagrante de desmatamento ilegal

A Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) do Poder Judiciário de Mato Grosso se reuniu virtualmente nesta quinta-feira (04/05) com os 79 gestores-gerais de comarcas do Estado para ouvir as necessidades de cada unidade e alinhar as ações possíveis para solucionar os problemas e ofertar os melhores serviços Judiciários aos usuários. A Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) do Poder Judiciário de Mato Grosso se reuniu virtualmente nesta quinta-feira (04/05) com os 79 gestores-gerais de comarcas do Estado para ouvir as necessidades de cada unidade e alinhar as ações possíveis para solucionar os problemas e ofertar os melhores serviços Judiciários aos usuários.

“Agradeço a presença e aos esforços de todos nesses 100 dias de gestão. Eu pontuo em primeiro lugar que o papel da Corregedoria é cuidar do Primeiro Grau e coloco a nossa equipe à disposição dos senhores para levarmos todas as reclamações, observações e relatos às áreas que necessitam atuar para as devidas soluções. A gestão trabalha em conjunto. Com as 11 visitas que já realizamos no Programa Corregedoria Participativa já conhecemos um pouco da realidade de vocês e este encontro foi mais uma oportunidade de estreitar a relação”, destacou o corregedor-geral da Justiça, Juvenal Pereira da Silva.

O juiz auxiliar da Corregedoria, Emerson Luis Pereira Cajango, acompanhou o corregedor no encontro com os gestores-gerais. “Sabemos que o Primeiro Grau precisa de performance e para isso os senhores, que chamo de prefeitos do Fórum, são extremamente necessários para que os juízes e os assessores, que são a máquina forense, possam cumprir os seus papéis. São vocês que fazem os prédios funcionarem, por isso a Corregedoria está aqui para esse bate papo informal”, explicou.

Cajango ressaltou ainda que o Manual dos Gestores Gerais é uma importante ferramenta diária. “Foi um documento criado em parceria com os senhores para padronizar as rotinas e os processos de trabalhos, e ajudá-los no dia a dia. Lembramos que não é um manual fechado, pois sabemos que atualizações e retificações são necessárias. E para isso a participação dos senhores é imprescindível”, pontuou o juiz auxiliar que aproveitar a oportunidade para passar algumas recomendações.

Os gestores-gerais aproveitaram a oportunidade e fizeram questionamentos, apontamentos e também elogios. A gestora de Tangará da Serra, Claudilene Fidelis, agradeceu o encontro e a oportunidade de trocar informações. “O que vemos sempre é que apesar da distância compartilhamos a mesma realidade, então reuniões como esta ajudam a encontramos soluções em comum”, ponderou.

“Como nosso corregedor disse a gestão quer dar atenção ao Primeiro Grau e está unida em seus objetivos. Vamos receber todas as demandadas dos senhores, identificar o que é da obrigação da Corregedoria e o que for de outros setores vamos auxiliá-los para conseguir as respostas. Sempre com o intuito de melhorar a prestação jurisdicional”, concluiu o coordenador da Corregedoria Flávio de Paiva Pinto, que também acompanhou o encontro.

A reunião virtual ainda contou com a presença da diretora do Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância (Dapi), Renata Bueno.

#ParaTodosVerem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Foto 1: Imagem colorida. O Corregedor está sentado à mesa com mais cinco pessoas, ele está de terno preto, camisa branca e gravata azul. Ele fala com a equipe que está presente presencialmente e por videoconferência.

Larissa Klein

Assessoria de Comunicação da CGJ-MT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT