Sema-MT julgou 22 mil processos que somam R$ 2,5 bilhões em multas ambientais

Estão abertas as inscrições para a I Mostra Estadual das Escolas Técnicas de Mato Grosso (MEET). A mostra é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), com o objetivo de incentivar a participação de professores e alunos na produção de soluções tecnológicas para problemas do dia a dia.

As soluções deverão ter relação com as demandas da comunidade e região, onde cada escola está inserida. Além de desenvolver o empreendedorismo, professores e alunos terão a oportunidade de exercitar a teoria aprendida em sala de aula.

Conceitos como tecnologia social, inclusão, diminuição das desigualdades regionais e complexidade econômica também deverão fazer parte dos projetos. A proposta é desenvolver tecnologia para o bem coletivo, utilizando de conceitos e ferramentas capazes de potencializar ações já desenvolvidas, muitas vezes, de maneira isolada pela própria comunidade. Cada vez mais, o mundo globalizado busca por profissionais sensíveis à necessidade humana, e capazes de desenvolver arranjos sociais com impactos sobre o bem estar coletivo e do meio ambiente.

“Precisamos sair do lugar comum. Hoje, as ideais criativas, de baixo custo, de fácil aplicação e de impacto social estão ditando as novas regras do mercado de trabalho. Desde que assumimos a Seciteci, temos operado no sentido de agregar ainda mais valor aos produtos que entregamos à população. Tenho insistido sobre o potencial que cada escola técnica tem de ser uma extensão do Parque Tecnológico Mato Grosso, seja produzindo tecnologia ambiental, social ou institucional. A criatividade não tem limite”, defendeu o secretário da Seciteci, Maurício Munhoz.

As inscrições serão realizadas de acordo com o calendário de cada escola, conforme o edital. O formulário de inscrições, assim como o edital, pode ser acessado no Portal da MEET https://sites.google.com/secitec.mt.gov.br/meet/p%C3%A1gina-inicial?authuser=0

Poderão participar da I MEET alunos e ex-alunos das escolas técnicas, orientados por um professor da unidade. Os projetos deverão ser inscritos em uma das seguintes categorias: Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural, e Empreendedorismo.

O projeto com maior pontuação em cada escola, passará por uma segunda etapa de avaliação, para seleção e participação na II Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, promovida pelo Ministério da Educação (MEC). Um professor e um aluno terão vaga garantida na Semana Nacional, que será realizada em Brasília (DF), com todas as despesas pagas.

Calendário das Mostras Científicas nas ETEs:

Lucas do Rio Verde – 06 de julho

Alta Floresta – 12 de agosto

Barra do Garças – 12 de agosto

Sinop – 12 de agosto

Diamantino – 15 de agosto

Rondonópolis – 15 de agosto

Tangará da Serra – 16 de agosto

Poxoréu – 18 de agosto