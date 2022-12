Sema-MT licencia 1ª garimpo com máquina de apuração de ouro sem mercúrio do país

O Governo de Mato Grosso tem ampliado e modernizado a infraestrutura da Polícia Militar em todo o Estado. Nos últimos quatro anos, a gestão do governador Mauro Mendes possibilitou o investimento de mais de R$ 100 milhões para construção de batalhões, complexos, vilas militares e núcleos policiais, além de reformas de unidades na Capital e no interior.

O interior do Estado recebeu investimentos para a construção de cinco Núcleos da Polícia Militar, na região Norte. Estão contempladas as cidades de Cocalinho, Santa Cruz do Xingu e São José do Xingu, pertencentes ao 10º Comando Regional, além do município de Itaúba, do 15º Comando Regional, e de União do Sul, que faz parte do 3º Comando Regional da PM. O montante total destas obras é no valor de R$ 25 milhões.

Os locais contarão com ambientes adequados, como sala do comandante e do subcomandante, reserva de armamento e um espaço humanizado e acolhedor para atender o cidadão. Cada unidade contará com condomínios residenciais destinados aos policiais que trabalham nessas cidades. As obras das vilas militares estão em andamento, com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2023.

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Alexandre Corrêa Mendes, destaca que os investimentos em infraestrutura, realizados pelo Governo, também fazem parte de um compromisso do Estado com a segurança pública de qualidade, buscando a valorização do profissional.

“Hoje, nossos policiais militares podem usufruir dos melhores equipamentos disponíveis para o policiamento e, além disso, também podem contar com espaços e locais de trabalho adequados, com infraestrutura necessária para exercerem seu trabalho e melhor atender à população em todas as cidades de Mato Grosso”, afirma o coronel Mendes.

Ainda no interior do Estado, a região de Sinop está recebendo investimentos para a reforma da sede do Comando Regional e da sede da Força Tática do 3º CR, estimadas no valor de R$ 6 milhões. O coronel Wesney de Castro Sodré, comandante do 3º Comando Regional da PMMT, ressaltou que os investimentos do Governo na região são os maiores recebidos em toda a história.

“Com certeza tem sido o maior investimento da história feito na região, principalmente na Polícia Militar. É uma virada de chave para melhorar as condições de trabalho de nossos policiais e, consequentemente, melhorarmos nossa prestação de serviço para a comunidade local”, afirma o coronel Sodré.

Investimentos na Capital

Em Cuiabá, a PMMT recebeu a entrega da nova sede do 24º Batalhão da PM, agora localizada no bairro Distrito Industrial. Com o investimento de R$ 3,7 milhões para aquisição do prédio, o novo Batalhão se aproxima das indústrias sem deixar de acompanhar a população, onde as equipes policiais permanecem com os constantes trabalhos de policiamento ostensivo, com maior qualidade para o melhor dos militares.

Na Capital, também está em andamento a construção do Complexo Hípico da PM, que funcionará como a nova sede do Regimento de Policiamento Montado (Cavalaria). O investimento de R$ 25 milhões contemplará espaços para treinamento, adestramento, capacitações e o Centro de Equoterapia e Equitação, este último também aberto para toda a sociedade.

“Com a construção de uma nova sede, a Cavalaria irá otimizar suas atividades e prestação de serviços à sociedade mato-grossense, nas mais diversas missões, dentre elas o policiamento ostensivo montado, em que o cavalo é utilizado como ferramenta de aproximação com a comunidade e torna-se uma plataforma móvel com grande ostensividade e amplo campo de visão, inibindo qualquer intenção delitiva”, explica o comandante da unidade, tenente-coronel Walmir Barros Rocha.

Mais investimentos

O Governo de Mato Grosso ainda realizou investimentos de reformas em outras unidades da PMMT, como a entrega do 3º Pelotão do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário, na rodovia MT-251, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães, no valor de R$ 1 milhão.

Além disso, estão sendo realizadas obras para a construção da nova sede da Força Tática do 1º Comando Regional, em R$ 7 milhões; nova sede do 11º Comando Regional, sediado em Primavera do Leste, no valor de R$ 4 milhões; novo Batalhão da PM de Jaciara, também no valor de R$ 4 milhões.

As sedes do Batalhão de Proteção Ambiental, do 1º Batalhão da PM e do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), com investimento de R$ 6 milhões ao todo, também estão em reforma. E o Quartel do Comando-Geral da PMMT, em Cuiabá, passará por uma reforma completa pela primeira vez, com adequação predial e construção de um refeitório, com investimento total em cerca de R$ 20 milhões.

“É a primeira vez na história que a sede do Comando-Geral da Polícia Militar passará por reforma, com modernização e criação de identidade institucional padronizada, para atender todos os militares do Estado com a devida atenção que eles precisam. Sem sombra de dúvidas, a atual gestão já deixou um legado de valorização dos profissionais da segurança pública, com a devida responsabilidade dos gastos públicos”, ressalta o comandante-geral da PMMT, coronel Alexandre Corrêa Mendes.

