Sema-MT participa de Mutirão Ambiental Médio Norte para tirar dúvidas de produtores rurais

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) participará do Mutirão Ambiental Médio Norte, entre os dias 22 e 25 de agosto de 2023, organizado pelo Sindicato Rural de Sinop, para tirar dúvidas de produtores rurais e responsáveis técnicos sobre o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural, com o Simcar em Campo. As inscrições podem ser feitas aqui

O atendimento visa explicar as pendências que devem ser regularizadas para validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

O evento será na sede do Sindicato Rural de Sinop e vai atender produtores rurais dos municípios de Cláudia, Feliz Natal, Marcelândia, Santa Carmen, Sinop, União do Sul e Vera, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) e Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja), Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e prefeituras dos municípios envolvidos.

“É importante o produtor fazer a inscrição e vir no balcão de atendimento da Sema. O CAR (Cadastro Ambiental Rural) é um documento indispensável e esta é uma oportunidade para o produtor tirar as dúvidas sobre as pendencias para avançar na regularização desse documento tão importante para seu imóvel”, afirmou o presidente do Sindicato Rural de Sinop, Ilson José Redivo.

Os atendimentos serão separados por município. No dia 22 de agosto, vai ser voltado para os municípios de Cláudia, Marcelândia e União do Sul; dia 23 de agosto para Santa Carmen e Sinop e 24 de agosto para Feliz Natal e Vera. No dia 25 de agosto o atendimento será livre para todos os municípios da região.

A Sema também atenderá o Simcar Assentamentos, no dia 22, às 14h, e ministrará palestra sobre Oportunidades e desafios na regularização do imóvel rural com a secretaria adjunta de Gestão Ambiental, Luciane Bertinatto.

Este é o quarto mutirão ambiental realizado este ano. Os outros foram em Barra do Garças, Pontes e Lacerda e municípios do Vale do Rio Cuiabá.

Serviço:

Mutirão Ambiental Médio Norte

Data: 22 a 25 de agosto

Local: Sindicato Rural de Sinop

Inscrições aqui

Organização: Sindicato Rural de Sinop

Parceiros: Sema, Famato, Acrimat, Aprosoja, ALMT e prefeituras da região

Programação Simcar em Campo:

22 de agosto

8h – Abertura

8h30 – Cadastro Ambiental Rural: Oportunidades e desafios na regularização do imóvel rural, com a secretária adjunta de Gestão Ambiental da Sema, Luciane Bertinatto

14h – Atendimento Simcar Assentamentos, com a secretária adjunta de Gestão Ambiental, Luciane Bertinatto

Dias 22 a 25 de agosto

8h às 17h – Atendimento individualizado com analistas da Sema

22/08 – Claudia, Marcelândia e União do Sul

23/08 – Santa Carmen e Sinop

24/08 – Feliz Natal e Vera

25/08 – livre para todos os municípios da região