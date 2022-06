Sema-MT programa operações de combate a crimes ambientais, entregas e capacitações

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) promove uma programação com operações de combate ao desmatamento ilegal, cursos e entregas, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 05 de junho. O lançamento da Semana do Meio Ambiente será no próximo domingo (05), às 8h, no Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá.

Nesta data, haverá a entrega do 1º Selo Carbono Neutro MT a uma empresa, que possui as emissões de carbono neutralizadas. O selo Carbono Neutro MT reconhece as iniciativas de pessoas físicas e jurídicas, que contribuem com a meta de Mato Grosso para neutralizar as emissões de carbono até 2035, por meio da promoção do desenvolvimento sustentável.

Também faz parte da programação, a entrega da reforma da Concha Acústica da Praça do Cerrado, um espaço para apresentações artísticas e culturais localizado dentro do Parque.

Será lançado ainda o Projeto Floresta Viva, em que o pintor cuiabano Victor Hugo reúne, em 60 obras, as espécies da fauna mato-grossense, distribuídas nas árvores das trilhas do Parque Mãe Bonifácia.

Haverá ainda, no dia 8 de junho, a reunião do Conselho Consultivo do Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul, a ser realizada na Escola Estadual Cândido Marechal Rondon, na Vila Roda D’Água, em Nobres. Durante o evento, serão entregues mudas nativas para o projeto de restauração de ecossistemas.

O Comitê da Reserva da Biosfera do Pantanal se reunirá no dia 21 para deliberar sobre a adesão de dois empreendimentos ao Selo Iniciativa Amiga do Pantanal (SIA Pantanal).

A programação conta ainda com o primeiro curso de fertirrigação para analistas ambientais e responsáveis técnicos credenciados. São mais de 200 pessoas inscritas para aprender sobre esta técnica de adubação, que utiliza a água de irrigação para levar nutrientes ao solo cultivado.

Inscrições abertas para encontro “Política Florestal e Agronegócio”

Como parte da programação, o evento “Política Florestal e Agronegócio” será realizado durante todo o dia 14 de junho, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), em Cuiabá.

Entre os assuntos a serem abordados nas palestras, estão a inovação e tecnologia no campo, a relação do Estado com o Meio Ambiente e as decisões das lideranças empresariais com base em questões florestais.

O encontro é promovido pela Sema-MT, em parceria com a Associação Brasileira de Direito de Energia e Meio Ambiente (ABDEM) e OAB/MT. A participação é gratuita e as inscrições são feitas no site: https://www.viex-americas.com/politicaflorestal/.

Operação Cedif

Estão em campo desde esta terça-feira (31/05) mais de 100 efetivos, em 31 equipes, para intensificar a presença no Estado na prevenção e combate aos incêndios florestais e ao desmatamento ilegal. A atuação é integrada entre órgãos estaduais, federais e instituições parceiras, que fazem parte do Comitê Estratégico de Combate do Desmatamento Ilegal a Exploração Florestal Ilegal e aos Incêndios Florestais (Cedif), presidido pelo governador Mauro Mendes.

Confira a programação completa: