Sema-MT promove treinamento sobre fiscalização ambiental em Barra do Garças

O incêndio que atinge o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, em Vila Bela Santíssima Trindade, está sob controle. Na tarde desta terça-feira (19.09), o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) monitora a região e faz o rescaldo das chamas com um avião.

“Montamos uma força-tarefa para combater o incêndio com bombeiros e brigadistas. Hoje a situação está sob controle, mas as equipes permanecem no local, em alerta máximo. Empregamos um avião no período da tarde para realizar o rescaldo e garantir que o fogo seja extinto por completo”, explica o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), tenente-coronel Marco Aires.

As ações de combate ao fogo começaram no último dia 31 de agosto, após um raio provocar o incêndio. Desde então, 25 militares dos Bombeiros e Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPaer) já trabalharam no combate ao incêndio.

Um helicóptero CIOPaer foi utilizado no domingo (17.09) e segunda-feira (18.09) para ações de combate em locais estratégicos da serra.

“A tropa dos bombeiros foi levada até pontos onde havia incêndio em cerca de 10 minutos. Caso fossem por terra, os militares iriam demorar até um dia para chegar em alguns pontos por conta do terreno montanhoso e vegetação densa. É por isso que o helicóptero do CIOPaer foi tão importante neste cenário. Essa agilidade garante mais efetividade do combate”, afirma o comandante do CIOPaer, tenente-coronel Ernesto Júnior.

Além das ações no local, o Batalhão de Emergências Ambientais, em Cuiabá, e o Comando Regional 5, em Cáceres, monitoram remotamente o comportamento do incêndio no parque para orientar as equipes em campo.