Sema oferece Curso de Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros para os servidores

A Defesa Civil de Mato Grosso apresentou, nesta quarta-feira (18.6), sua estrutura para representantes das Defesas Civis do Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, São Paulo e Maranhão. A reunião ocorreu na sede da instituição, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

Os gestores conheceram a sala de situação da Defesa Civil, onde os agentes estaduais fazem o monitoramento das condições climáticas e das áreas do estado, e a atuação da instituição estadual no apoio aos municípios para mapeamento de áreas de risco e elaboração de planos de contingência.

“Viemos conhecer as soluções tecnológicas e procedimentais e a forma de gerenciar desastres e vimos muitas boas práticas. Queremos fazer uma cooperação para aproveitar a expertise que está sendo desenvolvida aqui no Estado para que possamos empregar no Espírito Santo. Temos muitas lições e queremos seguir o caminho de Mato Grosso”, afirmou o coronel BM Benício Ferrari Júnior, coordenador Estadual de Defesa Civil do Espírito Santo.

A Defesa Civil de Mato Grosso também apresentou o programa Vigia Mais MT, implementado pelo Governo do Estado em 2023 para reforçar a segurança pública por meio do videomonitoramento.

O superintendente de Proteção e Defesa Civil estadual, tenente-coronel BM Luís Cláudio Pereira da Cruz, explicou como a ferramenta é utilizada no dia a dia da Defesa Civil para apoio no monitoramento e gestão de desastres. Atualmente o programa está em funcionamento em 126 cidades de Mato Grosso, com mais de 13 mil câmeras já instaladas.

A equipe mato-grossense também destacou o trabalho integrado com outras secretarias do Estado para as ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação, e apresentou o planejamento para as ações de combate aos incêndios florestais, dentre elas a locação de aeronaves agrícolas, gerenciada pela Defesa Civil, para auxílio no combate aéreo.

Neste ano, o Governo do Estado também investe mais de R$ 125 milhões no combate ao desmatamento ilegal e incêndios florestais.

“Foi uma reunião muito proveitosa. Tivemos a oportunidade de conhecer a realidade de Mato Grosso, as ações que foram feitas, e nos chamou a atenção a estrutura que foi montada, com apoio de aeronave, pessoal, a integração entre os órgãos, enfim, a gente vê que o sistema funciona e o quanto isso é importante para reduzir os desastres e os danos causados”, destacou o coronel BM Fernando Raimundo Schunig, coordenador Estadual de Defesa Civil do Paraná.

Além da apresentação da estrutura mato-grossense, também foi apresentado um protótipo da ferramenta Geodados, que será utilizada em Mato Grosso para a gestão de riscos, compilando dados de diversos órgãos em uma única plataforma.

O encontro também possibilitou a troca de experiências entre os estados participantes.

“Foi um prazer poder conhecer a Secretaria de Defesa Civil de Mato Grosso e ter esse espaço para troca de informações. A gente sai com sensação de dever cumprido e várias informações a agregar no nosso sistema de defesa civil no Maranhão”, afirmou o coronel BM Sandro Amorim, coordenador Estadual de Defesa Civil do Maranhão.

