Sema oferta atendimento presencial sobre o Cadastro Ambiental Rural em Cuiabá

A partir desta quarta-feira (20.09), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) passará a oferecer modalidade de atendimento presencial na sede de Cuiabá para esclarecer dúvidas sobre o Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (Simcar). O agendamento ocorre em três dias da semana, em todas as segundas, quartas e sextas-feiras.

A iniciativa faz parte das ações da Secretaria para aumentar as validações dos Cadastros Ambientais Rurais em Mato Grosso. Conforme a secretária adjunta de Gestão Ambiental, Luciane Bertinatto, o atendimento presencial é um anseio dos produtores e Sindicatos Rurais que está sendo atendido pelo órgão ambiental.

“Entendemos que os Mutirões Ambientais organizados pelos Sindicatos Rurais têm trazido um excelente resultado por possibilitar esse contato humanizado aos produtores interessados em regularizar a sua propriedade rural. Além de continuar com os mutirões no interior, queremos abrir ainda mais as portas da Sema para tirar dúvidas e possibilitar que os interessados possam sanar as pendências dos seus processos e avançarmos com as validações do CAR”, destaca a gestora.

O atendimento será de 30 minutos por pessoa, com o objetivo de que seja possível atender a todos os agendamentos no horário marcado, sem atrasos. Para a consulta de um número maior de cadastros, que leva mais de 30 minutos, o ideal é realizar mais de um agendamento.

Os canais de atendimento pelo WhatsApp (65 3613-7288), telefone (65 3613-7282/7267) e e-mail ([email protected]) continuam funcionando para os que preferirem o atendimento não presencial.

Serão atendidos proprietários rurais, responsáveis técnicos e representantes legais com procuração. Para agendar o seu atendimento, acesse o site e preencha os espaços com as informações solicitadas.

Veja o passo a passo para agendar o atendimento:

1. Acesse o link: https://calendar.app.google/pVUZzRoJJxQd5rts5

2. Clique no cartão de agendamento

3. Selecione data e horário

4. Preencha com os seus dados pessoais e indique o número do Simcar.

5. Indique se você é proprietário da área, responsável técnico do processo ou representante legal.

6. Clique em Reservar.

7. Pronto! Você verá a confirmação da reserva e receberá um e-mail confirmando a agenda

8. No dia e horário marcado compareça à sede da Sema na Rua C, s/n – Centro Político Administrativo, Cuiabá – MT.

Serviço

Atendimento presencial de 30 minutos para tirar dúvidas sobre o CAR

Início: Quarta-feira, 20/09

Horário de funcionamento: Segunda, Quarta e Sexta-feira, das 08h45 às 11h e das 13h às 17h.

Local: Rua C, s/n – Centro Político Administrativo, Cuiabá – MT

*Com supervisão de Lorena Bruschi