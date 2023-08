Sema oferta atendimento sobre o CAR a produtores durante Mutirão Ambiental Vale do Teles Pires

Estão abertas as inscrições para o atendimentos de produtores rurais pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) durante o Mutirão Ambiental Vale do Teles Pires, que acontece entre os dias 28 a 30 de agosto, em Sorriso. O órgão ambiental irá esclarecer dúvidas sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR).

O evento é promovido pelo Sindicato Rural de Sorriso, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) e Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja), Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e prefeituras dos municípios envolvidos.

Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível aqui. O atendimento individual acontecerá na sede do Sindicato Rural de Sorriso entre as 8h e 17h. Os municípios atendidos pelo evento são: Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Sorriso e Tapurah.

“O atendimento trará a Sema para próximo do produtor rural que não tem como ir até Cuiabá, e terá a oportunidade de consultar a situação do seu Cadastro Ambiental Rural e sair daqui sabendo o que precisa ser feito para regularizar o seu imóvel”, explica a secretária adjunta de Gestão Ambiental, Luciane Bertinatto.

A secretária destaca que os produtores podem ir acompanhados do responsável técnico para esclarecer a situação do seu processo. O objetivo é identificar se há pendências, como fazer a complementação ou correção, e alcançar a regularidade do imóvel por meio do CAR aprovado.

Serviço

Mutirão Ambiental Vale do Teles Pires – Sorriso

Quando: de 28 a 30 de agosto

Onde: Sindicato Rural de Sorriso, na Avenida Luiz Amadeu Lodi, 1415, Sorriso

Inscrição pelo link: https://bit.ly/CapitaldoAgro