Sema orienta que produtores rurais acompanhem todas as etapas do CAR

Os produtores rurais devem acompanhar todos os passos do processo de Cadastro Ambiental Rural (CAR) para garantir o sucesso na validação do registro. A orientação foi feita pela secretária adjunta de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), Luciane Bertinatto, durante palestra feita para produtores rurais de Barra do Garças e região do Vale do Araguaia na manhã desta quinta-feira (15.06).

A gestora explicou todos os passos percorridos pelos cadastros no órgão ambiental e os principais gargalos para validação final dos registros. “Eu também sou produtora rural e oriento a todos os produtores e produtoras que acompanhem tudo que está acontecendo na gestão ambiental da propriedade, afinal, quem conhece bem o imóvel somos nós mesmos”, enfatizou Luciane.

Dentre os temas que mais geram divergências técnicas estão a definição da tipologia vegetal em áreas de transição entre os biomas cerrado e floresta e vetorização de hidrografia. Para solucionar as questões a orientação é que o responsável técnico elabore laudos documentados com imagens de campo georreferenciadas e com a anuência do proprietário da área.

Atualmente, mais de 24 mil cadastros já foram analisados e aguardam complementação de informações. Luciane explica que as pendências devem ser respondidas pelo responsável técnico e proprietário da área de forma conclusiva para que o CAR siga para validação sem passivo ou adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Desde a manhã desta quinta-feira (15) até amanhã (16), analistas do CAR estão em Barra do Garças para atender produtores rurais do Vale do Araguaia e dirimir dúvidas sobre os registros. Os atendimentos são individualizados e o produtor rural ainda pode se inscrever pelo link https://bit.ly/43DKGgO indicando o número do CAR do imóvel.

A produtora rural e uma das idealizadoras do 1º Mutirão Ambiental do Vale do Araguaia, Teia Fava, destacou a disposição da Sema em ir até o campo para conversar diretamente com os agricultores e pecuaristas. “Estamos tendo aqui uma oportunidade única. Não somos nós que vamos a Cuiabá, eles que vieram até nós”, comemorou Teia dando o depoimento de que quando passou a acompanhar e olhar os e-mails e notificações enviadas pela Sema pode, enfim, buscar as soluções para as pendências apontadas no processo do CAR.

Para o vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, a iniciativa tira o Estado do mundo virtual e chega até o cidadão que usa o serviço de forma concreta. O sentimento é compartilhado pelo prefeito de Barra do Garças, Adilson de Macedo, que espera que o exemplo do mutirão, em que setor produtivo e agências de meio ambiente sentaram para dialogar, se espalhe para outras regiões do Estado.

O 1º Mutirão Ambiental do Vale do Araguaia é uma ação conjunta da Acrimat, Imac, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Sindicato Rural de Barra dos Garças e Estratégia Produzir, Conservar e Incluir (PCI) do município.

Além do atendimento individualizado oferecido pela Sema para o CAR, também oferecem serviços no 1º Mutirão Ambiental do Vale do Araguaia: