Sema prepara Parque Estadual Serra Azul para receber fieis na Sexta-feira Santa

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) prepara o Mirante de Cristo do Parque Estadual da Serra Azul, em Barra do Garças (524 km de Cuiabá), para receber a peregrinação nesta sexta-feira Santa (15.04). São esperados mais de dois mil fiéis para visitar o local na data religiosa. O local ficou fechado para grandes eventos durante dois anos, por conta da pandemia.

A escadaria da fé fica aberta das 5h às 18h na sexta-feira Santa. Já a entrada principal para veículos funciona das 6h30 às 17h. A trilha das Cachoeiras estará liberada após as 12h. No evento não haverá o acesso aos ciclistas e pedestres para o interior do Parque.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), por meio da gerência do Parque, organizou um atendimento aos usuários neste dia com ações de prevenção de acidentes para que a visitação ocorra com segurança aos usuários do Parque. A unidade contará com o apoio da Polícia Militar (PM-MT), e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT).

De acordo com a gerente do parque, Cristiane Schnepfleitner, a recomendação é que a subida ao Cristo ocorra até as 12h, pois no período matutino a subida é mais confortável, o clima mais ameno, e a partir deste horário se encerra o evento para romeiros. “A escadaria estará aberta uma hora antes para que os fiéis paguem suas promessas, façam suas orações e seus agradecimentos”, explica.

A subida das escadarias e visita ao Mirante do Cristo é tradicional na cidade. A Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão antecede o domingo de Páscoa, e significa para os cristãos a data em que Cristo foi crucificado.

Programação do final de semana

Após a Sexta-Feira Santa, a unidade abre as portas de sábado a segunda-feira (16,17 e 18) com horários diferentes. Será possível acessar a Escadaria da Fé no horário das 6h às 18h, a entrada principal para carros das 7h às 17h, para ciclistas e a pé das 6h às 18h. Já a trilha das cachoeiras estará aberta das 6h às 18h.

Unidade de Conservação

O Parque Estadual da Serra Azul é uma unidade de Proteção Integral com 11 mil hectares de Cerrado. O local também é um dos cartões postais da cidade de Barra do Garças, com uma escadaria de 1.204 degraus que dá acesso ao Cristo Redentor, trilhas e cachoeiras.