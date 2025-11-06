Sema promove evento “Raízes e Vozes” integrando sustentabilidade, inclusão social e empoderamento feminino

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), em parceria com o Comitê Municipal de Cuiabá dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a BPW de Várzea Grande (International Federation of Business and Professional Women), realiza neste sábado (8.11) o evento “Raízes e Vozes – Sustentabilidade está na Moda”. A programação, sediada no Várzea Grande Shopping, inclui apresentações de dança e música, painel temático, feira sustentável e desfile de moda.

O evento, gratuito e aberto ao público, tem início às 14h, com a abertura institucional e o painel temático sobre sustentabilidade e inclusão social. Além da Feira Sustentável que tem início também às 14h e funcionará durante toda a tarde, com exposição e comercialização de produtos artesanais e ecológicos, como biojoias, peças de artesanato e opções de gastronomia sustentável.



Segundo a organizadora da feira, Cleonice Neris, foram realizadas visitas a diversos eventos e feiras na região para selecionar os mais de 30 empreendimentos participantes. Foram priorizados pequenos negócios que sejam alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) contemplados pelo evento.

A programação segue com o Desfile de Moda Sustentável, às 18h, com peças produzidas a partir de resíduos e materiais reaproveitados. A coleção busca refletir os conceitos de moda circular e inovação sustentável, enquanto coloca como foco mulheres em situação de vulnerabilidade

“O Desfile Sustentável Raízes e Vozes foi um trabalho construído com muito afeto e propósito. Todo o processo de produção foi pensado para valorizar mulheres em situação de vulnerabilidade social, mostrando como a sustentabilidade pode transformar realidades”, destaca o estilista e curador do desfile, Jhosemar Corrêa.

A iniciativa integra sustentabilidade ambiental, inclusão social e empoderamento feminino, promovendo capacitação, visibilidade e oportunidades de geração de renda para mulheres em um contexto de vulnerabilidade, especialmente aquelas que sofreram violência doméstica. Além de estimular a economia circular, o reaproveitamento de materiais e o fortalecimento do empreendedorismo criativo e de pequenos negócios locais.

*Com supervisão da jornalista Clênia Goreth

Fonte: Governo MT – MT