Sema prorroga portaria que suspende visitação ao Morro de Santo Antônio

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) prorrogou a portaria que suspende a visitação pública no Morro de Santo Antônio por mais 180 dias. A medida foi publicada na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (12.5).

Conforme a portaria, a suspensão busca garantir a segurança dos visitantes por conta da continuidade na execução das obras e serviços de ordenamento do uso e infraestrutura das trilhas no local.

O Morro de Santo Antônio é uma unidade de conservação do Estado, que tem uma área de 258 hectares e uma altitude de 450 metros. Seu grande atrativo é a vista do local, de onde é possível enxergar desde os morros de Chapada dos Guimarães até o início do pantanal em Santo Antônio.

O projeto de estruturação da unidade de conservação inclui pavimentação de trilha, estacionamento, guarita, lanchonete e praça no pé do morro. Paralelamente, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) asfalta o acesso de 4 quilômetros, do entroncamento da MT-040 até a unidade de conservação. As obras já tiveram início com investimento de R$ 4,7 milhões. Também serão feitas a sinalização, drenagem e construção de um estacionamento.

Fonte: Governo MT – MT