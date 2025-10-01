MATO GROSSO
Sema recebe unidade móvel de atendimento veterinário para animais silvestres
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) recebeu nesta quarta-feira (1º.10) a primeira unidade móvel de atendimento veterinário para animais silvestres, a SamuVet. O veículo foi entregue pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
A viatura será usada para atendimento a emergências com animais silvestres em incêndios florestais e em outras ocorrências no âmbito da Operação Arca de Noé, de resgate de fauna no Pantanal. A unidade móvel será deslocada para regiões de alta incidência de animais feridos, principalmente em períodos críticos da seca.
O atendimento aos animais será realizado de forma coordenada por equipes do Ibama e da Sema, com objetivo de viabilizar um atendimento mais rápido e eficaz na prestação dos primeiros socorros aos animais queimados e com outros ferimentos.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem uma parceria de longa data com o Ibama aqui no estado de Mato Grosso, com diversas ações de proteção ao meio ambiente e também na gestão da fauna silvestre, destacou o secretário Executivo da Sema, Alex Marega.
“Este instrumento que está sendo entregue hoje é de atendimento rápido e emergencial no local onde ocorreu o incidente. Na ocorrência de incêndio, atropelamento o equipamento poderá ser direcionado para lá junto com a equipe de veterinários da Sema e do Ibama, visto que é para ser utilizado de forma conjunta. Isso reforça a parceria, essa unificação de esforços para anteder a fauna silvestre no estado”, Alex Marega.
Mato Grosso foi o primeiro estado a receber o SamuVet, projeto com previsão de expansão para todo o país, destacou o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho. “A fauna não pode esperar e por isso o Ibama está lançando unidades móveis. Nós vamos com isso poder dar um atendimento muito mais rápido em parceria com outras instituições para vítimas de incêndios florestais e outros desastres ambientais. É uma satisfação muito grande poder fazer a entrega das primeiras unidades aqui em Mato Grosso”.
De acordo com Gracicleide Braga, coordenadora de Conservação da Fauna e da Biodiversidade do Ibama as unidades móveis irão atender a fauna nos lugares mais remotos do Pantanal. “O que esperamos é ter um pronto atendimento de qualidade, que antes era feito de forma improvisada nas viaturas e ter o equipamento com todos os requisitos e segurança necessária para o melhor atendimento veterinário”.
Fonte: Governo MT – MT
Empreendimento do SER Família Habitação ganha “Oscar” do setor imobiliário no Brasil
Um empreendimento do programa SER Família Habitação, na modalidade Entrada Facilitada, foi destaque no Prêmio Master Imobiliário 2025, o mais importante reconhecimento do setor no Brasil, considerado o “Oscar da Habitação”. Vencedor na categoria Habitação Econômica, o Parque do Cerrado está sendo construído na região do Coxipó, com 1.036 casas distribuídas em três residenciais — Ipê, Guará e Jatobá. A previsão é que as unidades sejam entregues aos novos moradores no próximo mês.
Promovido pela Federação Internacional das Profissões Imobiliárias (FIABCI-Brasil) e pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), o prêmio foi entregue nesta terça-feira (30.9). O objetivo é reconhecer obras de destaque pela excelência, inovação e por se configurarem como referências e novas tendências de mercado.
Idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, o programa está se expandido pelo Estado e levando esperança para as famílias. “Fico com meu coração em festa ao ver que o trabalho do Governo de Mato Grosso é reconhecido. Aqui, seguimos com fé e muito trabalho para que novas casas sejam entregues e novos sonhos sejam realizados”, afirmou.
O presidente da MT Participações e Projetos (MT Par), Wener Santos, afirma que o resultado consolida um momento em que Mato Grosso vive um aquecimento no setor de habitação popular, graças ao programa SER Família Habitação, que já beneficiou cerca de 13,5 mil famílias com subsídios. A empresa é responsável por operacionalizar a modalidade Entrada Facilitada.
“Idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, o programa está atendendo muitas famílias trabalhadoras que sonhavam em ter a casa própria, mas não conseguiam juntar o dinheiro da entrada. Agora, elas conseguem ter acesso ao imóvel e, ao final, pagam bem menos que um aluguel”, explica.
Como consequência do sucesso do programa, o mercado imobiliário também se fortalece, já que muitas famílias que, antes, deixavam de fechar negócio com as empresas veem no subsídio a oportunidade de realizar o sonho da casa própria.
“É importante para os cidadãos e também para as empresas. O resultado está aí: no caso do empreendimento premiado, da construtora Pacaembu, todas as unidades foram vendidas e, já no próximo mês, mais de mil famílias estarão com as chaves nas mãos”, destaca Santos.
Na modalidade Entrada Facilitada, a família pode receber um auxílio de até R$ 35 mil para ser aplicado na entrada do imóvel. Esse valor ainda pode ser acrescido dos programas municipais de habitação — quando a prefeitura doa o terreno — e também dos benefícios do Governo Federal, como os referentes ao uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A Caixa Econômica Federal é parceira do programa.
SER Família Habitação
O programa SER Família Habitação já concedeu subsídio a mais de 13,5 mil famílias em Mato Grosso. Atualmente, cerca de 112 dos 142 municípios são atendidos por alguma das modalidades do programa, entre elas o Faixa 0, o FAR e a Entrada Facilitada.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros combate 17 incêndios florestais nesta quarta-feira (1º)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) mantém controlados cinco focos ativos, nas últimas 24 horas, e as equipes seguem, nesta quarta-feira (1º.10), no combate a outros 17 incêndios florestais em diversas regiões do Estado.
Os incêndios, que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação por estar contido dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos municípios de União do Sul, Nova Maringá, Boa Esperança do Norte, Cláudia e Novo Santo Antônio.
As equipes seguem atuando no combate aos incêndios florestais nos municípios de Pontes e Lacerda, que enfrentam quatro focos ativos; em Cáceres, onde são combatidos dois focos; além das cidades de Barão de Melgaço, Serra Nova Dourada, Nova Santa Helena, Cocalinho, Juara, Nova Maringá, Vera, Nova Lacerda, Nova Ubiratã, Guarantã do Norte e União do Sul.
O combate aos incêndios conta com equipes atuando diretamente no campo, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa e aeronaves, que compõem a estrutura disponível para reforçar o enfrentamento das chamas. As operações seguem de forma contínua, com controle dos focos e proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 52 focos de calor em todo o Estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 33 são incêndios florestais e outros 19 focos restantes correspondem a queimadas irregulares. Nas terras indígenas, são registrados cinco incêndios.
As ocorrências em terras indígenas incluem: dois focos na Terra Indígena São Marcos, em Barra do Garças; dois focos na Terra Indígena Parque Indígena do Xingu, nos municípios de Feliz Natal e Paranatinga; e na Terra Indígena Parabubure, em Campinápolis.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os 19 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo do uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros Militar já atuou na extinção de 223 incêndios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 199 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Destes, 114 são na Amazônia e 85 no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
