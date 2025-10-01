Sema recebe unidade móvel de atendimento veterinário para animais silvestres

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) recebeu nesta quarta-feira (1º.10) a primeira unidade móvel de atendimento veterinário para animais silvestres, a SamuVet. O veículo foi entregue pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A viatura será usada para atendimento a emergências com animais silvestres em incêndios florestais e em outras ocorrências no âmbito da Operação Arca de Noé, de resgate de fauna no Pantanal. A unidade móvel será deslocada para regiões de alta incidência de animais feridos, principalmente em períodos críticos da seca.

O atendimento aos animais será realizado de forma coordenada por equipes do Ibama e da Sema, com objetivo de viabilizar um atendimento mais rápido e eficaz na prestação dos primeiros socorros aos animais queimados e com outros ferimentos.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem uma parceria de longa data com o Ibama aqui no estado de Mato Grosso, com diversas ações de proteção ao meio ambiente e também na gestão da fauna silvestre, destacou o secretário Executivo da Sema, Alex Marega.

“Este instrumento que está sendo entregue hoje é de atendimento rápido e emergencial no local onde ocorreu o incidente. Na ocorrência de incêndio, atropelamento o equipamento poderá ser direcionado para lá junto com a equipe de veterinários da Sema e do Ibama, visto que é para ser utilizado de forma conjunta. Isso reforça a parceria, essa unificação de esforços para anteder a fauna silvestre no estado”, Alex Marega.

Mato Grosso foi o primeiro estado a receber o SamuVet, projeto com previsão de expansão para todo o país, destacou o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho. “A fauna não pode esperar e por isso o Ibama está lançando unidades móveis. Nós vamos com isso poder dar um atendimento muito mais rápido em parceria com outras instituições para vítimas de incêndios florestais e outros desastres ambientais. É uma satisfação muito grande poder fazer a entrega das primeiras unidades aqui em Mato Grosso”.

De acordo com Gracicleide Braga, coordenadora de Conservação da Fauna e da Biodiversidade do Ibama as unidades móveis irão atender a fauna nos lugares mais remotos do Pantanal. “O que esperamos é ter um pronto atendimento de qualidade, que antes era feito de forma improvisada nas viaturas e ter o equipamento com todos os requisitos e segurança necessária para o melhor atendimento veterinário”.

