Sema reforça ações no interior com doação de veículos aos municípios

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) realiza ações educativas em alusão ao Dia Nacional do Pedestre ao longo desta sexta-feira (8.8), com o objetivo de sensibilizar os condutores quanto ao respeito e às normas de trânsito para segurança de todos nas vias, especialmente a dos pedestres.

As ações são realizadas pela equipe da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito. A primeira ocorreu durante a manhã, na rodovia Mário Andreazza, em Várzea Grande, com um pit stop educativo integrado entre a equipe da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito do Detran, Guarda Municipal de Várzea Grande e a Nova Rota do Oeste.

O aposentado João Dias foi um dos condutores abordados na ação e enalteceu a iniciativa. “Moro aqui na região e achei ótima essa abordagem porque aqui é uma região com fluxo de veículo muito intenso, perigoso, e essa ação é muito boa”, comentou.

Durante as abordagens, as equipes orientaram os condutores quanto às normas de trânsito, além de verem um vídeo educativo para sensibilização de condutas mais seguras no trânsito.

“Estamos nessas ações hoje, em alusão ao Dia Nacional do Pedestre, reforçando a importância do respeito com a faixa de pedestre e da gentileza. Afinal, em algum momento do dia, todos somos pedestres”, falou a coordenadora de Ações Educativas do Detran-MT, Grasi Almeida.

Presente na ação pela manhã, o comandante da Guarda Municipal de Várzea Grande, inspetor Juliano Lemos, reforçou a importância da ação educativa voltada para os pedestres.

“Estamos reforçando aos condutores não apenas a questão do respeito à faixa de pedestre, mas o respeito no trânsito, pois todos temos nosso papel no trânsito, seja como pedestre, motoristas, motociclistas ou ciclistas”, disse.

A coordenadora de Segurança Viária da Nova Rota do Oeste, Vanessa Dias, falou da sensibilização da travessia na faixa “e também para que os motoristas reduzam a velocidade ao se aproximarem de uma faixa de pedestre”.

No período da tarde, o pit stop educativo será realizado a partir das 16 horas, na Avenida Senador Filinto Müller, na rodovia 070, com o mesmo objetivo.

“Respeitar a faixa de pedestres, reduzir a velocidade em áreas urbanas, dar preferência a quem atravessa a rua, são atitudes simples, mas que salvam vidas diariamente”, enfatizou a diretora de Fiscalização e Educação para o Trânsito do Detran-MT, Adriana Carnevale.

Para reforçar as ações em alusão ao Dia do Pedestre, durante a noite, será realizada a ação integrada Amigo da Rodada, na praça Popular, em Cuiabá. Desta vez, sensibilizando as pessoas que estiverem nos bares e restaurantes sobre os perigos de associar bebida alcoólica e direção.

Veja AQUI como foi o Pit Stop educativo em VG.

Fonte: Governo MT – MT