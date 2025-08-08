MATO GROSSO
Sema reforça ações no interior com doação de veículos aos municípios
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) adquiriu 14 veículos por meio do Fundo Amazônia que serão entregues aos municípios para reforçar as ações na área ambiental. A primeira doação foi destinada ao Projeto Água para o Futuro, que atua na preservação e recuperação de nascentes no município de Alta Floresta.
Segundo o diretor da Unidade Desconcentrada de Alta Floresta, Leandro Brauwers, o veículo será utilizado pela equipe que atuará em campo na confirmação e caracterização das nascentes. O projeto é desenvolvido pelo Ministério Público Estadual, com apoio da Sema, Universidade do Estado de Mato Grosso, Concessionária Águas de Alta Floresta e o município.
De acordo com o Termo de Cooperação Técnica celebrado entre as instituições parceiras do projeto, a área de abrangência inicial do Água para o Futuro em Alta Floresta será a Bacia Mariana I e II.
O trabalho de identificação das nascentes e realização de diagnóstico será executado por alunos dos cursos de engenharia florestal ou agronomia da Universidade do Estado de Mato Grosso, por meio de bolsa de estudo.
O secretário adjunto de Administração Sistêmica da Sema, Valdinei Valério da Silva, destaca que foram aplicados cerca de R$ 840 mil para aquisição dos 14 veículos. Além de Alta Floresta, também serão contemplados os municípios de Tangará da Serra, Barra do Garças, Aripuanã, Conquista D´Oeste, Comodoro, Cotriguaçu, Guarantã do Norte, Jaciara, Poxoréo, São Félix do Araguaia e Vila Bela da Santíssima Trindade. Alguns deles, receberão mais de um veículo.
O Fundo Amazônia é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que também se incumbe da captação de recursos, da contratação e do monitoramento dos projetos e ações apoiados.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Detran orienta motoristas sobre condutas mais seguras no trânsito no Dia Nacional do Pedestre
O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) realiza ações educativas em alusão ao Dia Nacional do Pedestre ao longo desta sexta-feira (8.8), com o objetivo de sensibilizar os condutores quanto ao respeito e às normas de trânsito para segurança de todos nas vias, especialmente a dos pedestres.
As ações são realizadas pela equipe da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito. A primeira ocorreu durante a manhã, na rodovia Mário Andreazza, em Várzea Grande, com um pit stop educativo integrado entre a equipe da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito do Detran, Guarda Municipal de Várzea Grande e a Nova Rota do Oeste.
O aposentado João Dias foi um dos condutores abordados na ação e enalteceu a iniciativa. “Moro aqui na região e achei ótima essa abordagem porque aqui é uma região com fluxo de veículo muito intenso, perigoso, e essa ação é muito boa”, comentou.
Durante as abordagens, as equipes orientaram os condutores quanto às normas de trânsito, além de verem um vídeo educativo para sensibilização de condutas mais seguras no trânsito.
“Estamos nessas ações hoje, em alusão ao Dia Nacional do Pedestre, reforçando a importância do respeito com a faixa de pedestre e da gentileza. Afinal, em algum momento do dia, todos somos pedestres”, falou a coordenadora de Ações Educativas do Detran-MT, Grasi Almeida.
Presente na ação pela manhã, o comandante da Guarda Municipal de Várzea Grande, inspetor Juliano Lemos, reforçou a importância da ação educativa voltada para os pedestres.
“Estamos reforçando aos condutores não apenas a questão do respeito à faixa de pedestre, mas o respeito no trânsito, pois todos temos nosso papel no trânsito, seja como pedestre, motoristas, motociclistas ou ciclistas”, disse.
A coordenadora de Segurança Viária da Nova Rota do Oeste, Vanessa Dias, falou da sensibilização da travessia na faixa “e também para que os motoristas reduzam a velocidade ao se aproximarem de uma faixa de pedestre”.
No período da tarde, o pit stop educativo será realizado a partir das 16 horas, na Avenida Senador Filinto Müller, na rodovia 070, com o mesmo objetivo.
“Respeitar a faixa de pedestres, reduzir a velocidade em áreas urbanas, dar preferência a quem atravessa a rua, são atitudes simples, mas que salvam vidas diariamente”, enfatizou a diretora de Fiscalização e Educação para o Trânsito do Detran-MT, Adriana Carnevale.
Para reforçar as ações em alusão ao Dia do Pedestre, durante a noite, será realizada a ação integrada Amigo da Rodada, na praça Popular, em Cuiabá. Desta vez, sensibilizando as pessoas que estiverem nos bares e restaurantes sobre os perigos de associar bebida alcoólica e direção.
Veja AQUI como foi o Pit Stop educativo em VG.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Seduc divulga lista final dos classificados para o Festival de Robótica e Mostra Científica 2025
A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulga, no domingo (10.8), no site oficial da pasta, a lista final dos projetos classificados para participar do Festival de Robótica Educacional e Mostra Científica que será realizado em Cuiabá, em meados do quarto bimestre deste ano letivo.
Os nomes dos 37 classificados preliminares que disputarão o torneio, estão disponíveis no documento anexo. O prazo para apresentação de recurso termina nessa sexta-feira (8), segundo o edital do evento.
De acordo com a Seduc, o objetivo do festival é promover o estímulo ao pensamento computacional e da cultura maker, valorização do empreendedorismo e da inovação tecnológica, ampliação do uso de recursos tecnológicos pela comunidade escolar e a orientação dos estudantes para o uso responsável da tecnologia.
Cada escola pôde se inscrever em duas categorias, a Robótica de Torneios, para competições como a First Lego League Challenge (FLLC), e a Mostra Científica, em que os projetos devem envolver prototipagens com base em metodologias como Design Thinking e Pensamento Computacional.
As propostas deverão estar alinhadas ao Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada unidade escolar e ao Documento de Referência Curricular de Mato Grosso (DRC/MT), demonstrando a participação da comunidade escolar, viabilidade técnica e cronograma de execução.
Os estudantes são formados em grupos e devem montar robôs com kit lego sprike prime, com a orientação de professores. Cada escola contemplada receberá R$ 10 mil, que devem ser aplicados exclusivamente em itens relacionados à participação nos torneios, como o tapete oficial da temporada, taxas de inscrição e despesas logísticas.
O professor orientador titular, que será o responsável pela equipe, planejamento e acompanhamento técnico e pedagógico das atividades, além de relatórios mensais, receberá uma bolsa de R$ 1.500 por mês durante quatro meses.
A seleção integra as ações da Política Pública de Tecnologia no Ambiente Escolar e tem como foco o desenvolvimento do protagonismo juvenil e o fortalecimento da cultura digital nas escolas mato-grossenses.
Confira no anexo a relação preliminar.
Fonte: Governo MT – MT
Corrida da Justiça e Cidadania une esporte e solidariedade em Rondonópolis
Com base em estudos científicos, Valmir Moretto defende regulamentação das áreas úmidas
Detran orienta motoristas sobre condutas mais seguras no trânsito no Dia Nacional do Pedestre
Seduc divulga lista final dos classificados para o Festival de Robótica e Mostra Científica 2025
Estado transfere prédio do Nilo Póvoas para Cuiabá montar complexo para autistas e neurodivergentes
Segurança
Cavalaria da Polícia Militar prende trio com 49 porções de drogas em Juína
Policiais militares da Cavalaria apreenderam 49 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, e prenderam três homens,...
Após briga em sítio, Patrulha Rural localiza e prende foragido da Justiça por estupro
Equipes da Patrulha Rural do 4º Comando Regional prenderam um homem, de 49 anos, foragido da Justiça pelo crime de...
Polícia Militar prende homem com duas armas de fogo em Barra do Bugres
Policiais militares de Barra do Bugres prenderam um homem, de 49 anos, por posse irregular de arma de fogo, na...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Política7 dias atrás
AL aprova em 1ª votação projeto que proíbe exposição de alunos a propagandas sobre ideologia de gênero
-
Saúde4 dias atrás
Nota de pesar pelo falecimento de Gerson Fernando Mendes Pereira, médico e servidor público que dedicou a vida ao SUS
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde destina mais de R$ 40 milhões para fortalecer ações de 226 bancos de leite humano do país
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia mais de R$ 400 milhões para ampliar ações do Agora Tem Especialistas no país
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Mutirão atenderá comunidade rural Xanxerê, em Terra Nova do Norte
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Exportações de carne bovina cresceram 5,7% no primeiro semestre
-
JUSTIÇA4 dias atrás
Enfermeira aprovada em concurso será nomeada após prefeitura manter contratações temporárias
-
Saúde4 dias atrás
Governo Federal prioriza indústria nacional em compra de equipamentos para o SUS