Semáforo é instalado na rodovia Mário Andreazza  

Transparência, respostas rápidas ao cidadão e digitalização da gestão pública marcam a transformação da Administração Municipal nesses primeiros seis meses. Município está prestes a conquistar o Selo Ouro

No primeiro semestre de 2025, a Ouvidoria Geral da Prefeitura de Várzea Grande, vinculada à Controladoria-Geral do Município, registrou avanços em resolutividade, transparência e aproximação com o cidadão. O Município conquistou o 1º lugar no ranking estadual da plataforma Resolveu, do governo federal, superando as outras 141 cidades de Mato Grosso, incluindo a capital, Cuiabá.

Os avanços refletem também na transparência das informações, que conforme avaliação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), no âmbito do PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública), Várzea Grande já atingiu 93,3% de conformidade na autoavaliação da transparência, posicionando-se para conquistar o Selo Ouro, após validação oficial. O Portal da Transparência passou a disponibilizar informações que antes não estavam disponíveis e, nos próximos meses, receberá atualizações com filtros exigidos pelo Tribunal.

Entre janeiro e junho, foram 452 manifestações respondidas, das quais 214 relacionadas ao Departamento de Água e Esgoto (DAE), demonstrando o fortalecimento da escuta ativa e do compromisso com a resposta rápida. Em comparação ao mesmo período de 2024, a resolutividade da Ouvidoria cresceu 152%, triplicando os atendimentos solucionados, de 179 para 452.

Para a Ouvidora Municipal, Ivanilde Nogueira Ramos Vaz, o desempenho reforça a credibilidade do canal. “A Ouvidoria é a porta de entrada do cidadão na Administração Pública. Mais do que receber, nosso compromisso é encaminhar, acompanhar e garantir que cada manifestação tenha resposta. É gratificante ver que o cidadão está sendo ouvido e atendido”, pontuou.

A Controladora-Geral do Município, Elizangela Batista de Oliveira, atribui os resultados à integração entre os setores e à modernização dos fluxos. “A Ouvidoria precisa se fortalecer como instrumento estratégico de gestão. Precisamos não só agilizar as respostas, mas também melhorar a apresentação dos dados e a transparência das ações, o que é essencial para a confiança pública”.

As pastas mais demandadas foram: Serviços Públicos (148 solicitações), Saúde (54), Obras (42), Educação (27), Meio Ambiente (20), seguidas por Administração, DAE, Desenvolvimento Urbano, Assistência Social, Defesa Social e Planejamento.

A prefeita Flávia Moretti destacou a importância da digitalização e da transparência como pilares de sua gestão. “Queremos uma gestão cada vez mais transparente, próxima e eficiente. Estamos deixando o modelo analógico para trás e migrando para uma administração digital, onde o cidadão participa, fiscaliza e nos ajuda a melhorar”.

O vice-prefeito Tião da Zaeli também elogiou os avanços. “A Ouvidoria é o termômetro da gestão pública e a Controladoria é um braço do TCE dentro da gestão. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo: ouvindo as pessoas, atendendo suas demandas e construindo uma cidade mais justa e participativa”.

A Ouvidoria reforça que qualquer cidadão pode registrar reclamações, denúncias, sugestões ou elogios pelos seguintes canais oficiais: 0800 647 4142, WhatsApp: (65) 98472-3140 (apenas mensagens de texto), [email protected] ou pelo Portal da Prefeitura > Transparência > Ouvidoria.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT