Semana da Carne no Mercado do Porto oferece sabores e descontos especiais neste fim de semana

04/10/2023

Presidente participa de Café com Arte e Artesanato

Nesta segunda-feira (02.10), o Café com Arte e Artesanato da Câmara Municipal de Cuiabá foi realizado no Ateliê Arte Cuyabana, no Mercado Público, localizado na Orla do Porto, região central da Capital.

O bate-papo envolveu o presidente do Legislativo Chico 2000 (PL), e o proprietário do ateliê, Hernani Monteiro. O liberal ouviu o artesão, e defendeu a necessidade de melhor divulgação do regionalismo, visando garantir o fortalecimento da cultura cuiabana e mato-grossense.

“Aqui no ateliê é onde você realiza a sua paixão pela arte, é onde você transforma em realidade a cultura cuiabana e mato-grossense. Vemos aqui doces, redes, pinturas, adereços e uma gama variada de apetrechos, um trabalho muito lindo, que merece ser reconhecido”, disse o presidente.

Hernani atua como artesão há 10 anos, vendendo itens no Mercado Público. Ele conta que foi influenciado desde criança. Hoje, mantém a história cuiabana viva, por meio do artesanato.

“Quero agradecer por estar aqui, estar mostrando o nosso artesanato, nosso trabalho e nossa cultura. Eu estou aqui há 10 anos nesse local. A gente traz a nossa cultura, as nossas raízes e essa nossa preocupação, de levar o melhor de fundo tradicional, aquilo que nós usamos, que nós dormimos, a gente cria e faz”, disse Hernani.

O artesão também participa da feira de artesanato e gastronômica da Casa de Leis. Chico ressaltou a importância de tê-lo como um dos responsáveis por manter a cuiabania e o regionalismo vivo, mesmo com dificuldades. “Quero agradecer a sua participação e presença constante na nossa feira, que sempre engrandece. Quero dizer que outras terão, de maneira mais organizada”, completou o presidente.



