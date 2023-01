Semana da Conciliação Familiar de Lucas do Rio Verde atinge mais de 90% de acordos

Intensificação dos cursos de capacitação, ampliação de quartéis, e aumento na aquisição de equipamentos e viaturas continuarão sendo o foco dos investimentos do Governo do Estado de Mato Grosso no Corpo de Bombeiros para os próximos quatro anos.

O coronel Alessandro Borges, comandante dos Bombeiros-MT, concedeu entrevista para o podcast “MT Conectado” que foi ao ar nesta terça-feira (31.01) e ressaltou a importância da estratégia do Estado em reforçar as unidades, garantindo mais agilidade e eficiência nos atendimentos à população.

“Em 2022 atendemos mais de 110 mil ocorrências em todas as demandas e áreas do estado, e está aí o diferencial do governo em qualificar bons profissionais e garantir a manutenção assídua dos veículos. Não tem essa de ‘essa ocorrência não é minha’. O bombeiro de Mato Grosso é um profissional comprometido e que deve estar preparado para qualquer tipo de intercorrência”, pontuou o coronel.

O comandante também falou sobre a importância de fazer um trabalho de integração com as demais instituições. “O incêndio do Pantanal em 2021 foi uma tragédia, mas poderia ser muito pior se não houvesse o trabalho forte de fiscalização das polícias militar e civil, da Politec e do sistema prisional, além da participação assídua da população local, todos comandados pelo Corpo de Bombeiros”, ressaltou Borges.

Para assistir a entrevista completa do 13º episódio do podcast MT Conectado, acesse os canais do Youtube e Spotify.

Fonte: GOV MT