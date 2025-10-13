Várzea Grande
Semana da Criança no Centro João Ribeiro
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por meio do Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho (CMAEAPI), promove a Semana da Criança no Centro João Ribeiro Filho dos dias 13 a 17 de outubro.
O evento contará com atividades recreativas, artísticas, culturais e terapêuticas adaptadas, voltadas às crianças com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento atendidas pelo Centro, em um ambiente lúdico, inclusivo e de socialização, com o objetivo de sensibilizar as famílias e a comunidade escolar sobre a importância da participação das crianças neste momento coletivo fundamental para fortalecer vínculos, promover a inclusão e valorizar o desenvolvimento emocional e social de cada aluno participante das ações.
Evento: Semana da Criança no Centro João Ribeiro
De 13 a 17 de outubro de 2025
Horários: Matutino – das 8h às 10h e Vespertino – das 13 às 15h
Local: Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho (CMAEAPI), rua Salim Nadaf, 1307 – Centro Norte/VG
Várzea Grande
Equipe feminina de Várzea Grande é campeã nacional dos JEBs e vai representar o Brasil no Sul-Americano de Jovens
A equipe feminina do ‘Projeto Pés de Ouro de Várzea Grande’, que representou o Estado de Mato Grosso nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), conquistou o título de campeã nacional, garantindo a classificação para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano Escolar de Jovens.
O feito histórico coloca o nome de Várzea Grande e de Mato Grosso em destaque no cenário esportivo nacional e internacional, evidenciando o talento, a dedicação e o trabalho desenvolvido pelas atletas, comissão técnica e equipe de apoio.
Em reconhecimento à conquista, será realizada uma recepção oficial no Ginásio Poliesportivo Fiotão, em Várzea Grande, com a presença de autoridades municipais, familiares, professores e comunidade esportiva.
Local: Ginásio Poliesportivo Fiotão – Várzea Grande
Data e horário: 14/10/2025
Horário: 6h
Várzea Grande
Prefeitura reconstrói travessia no Jardim Alá e serviço estruturante traz mobilidade à região
Com esta intervenção, o Município chega à quarta travessia reconstruída após ser destruída pela força da água em pontos críticos da cidade, resultado da falta de manutenção das vias em anos anteriores
A Prefeitura de Várzea Grande segue avançando com obras estruturantes em diferentes regiões da cidade. Por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras, está em execução a reconstrução da travessia da Rua São Sebastião, no bairro Jardim Alá, região do Mapim.
Com esta intervenção, o Município chega à quarta travessia reconstruída após ser destruída pela força da água em pontos críticos da cidade, resultado da falta de manutenção das vias em anos anteriores.
O local abrigava uma ponte de madeira que foi derrubada pelas fortes chuvas ocorridas em janeiro deste ano – consequência de anos sem manutenção adequada – comprometendo o tráfego de veículos e pedestres. Agora, a estrutura está sendo reerguida em concreto, com 15 metros de comprimento por 4 metros de largura, garantindo mais segurança, durabilidade e mobilidade aos moradores da região.
De acordo com a Secretaria de Viação e Obras, o trabalho encontra-se na fase de concretagem do berço de sustentação, etapa que assegura uma base sólida e de alta resistência essencial para o escoamento correto das águas pluviais e a preservação do pavimento. A previsão é de que a obra seja concluída ainda nesta semana.
As novas estruturas seguem o modelo já elaborado com sucesso na travessia do bairro 23 de Setembro e Monte Castelo, dentro do plano contínuo de melhorias de drenagem e infraestrutura viária executado pela atual gestão.
A prefeita Flávia Moreti destacou que a Administração Municipal tem atuado com planejamento e responsabilidade na execução das obras públicas, priorizando demandas históricas e garantindo mais qualidade de vida à população.
“Temos trabalhado para transformar a infraestrutura de Várzea Grande de forma definitiva, com obras que resolvem problemas antigos e melhoram o dia a dia dos moradores”, ressaltou.
O secretário de Viação e Obras, Celso Pereira, reforçou que o cronograma de ações segue intenso em diversas regiões do município.
“Cada travessia, drenagem ou pavimentação representa mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para a cidade. Nosso objetivo é entregar resultados duradouros e eficientes”, afirmou.
A obra faz parte do conjunto de ações da Prefeitura de Várzea Grande voltado à modernização da infraestrutura urbana, especialmente em locais afetados por erosões e danos provocados pelas chuvas, garantindo mais segurança e conforto à população.
Economia & Finanças
