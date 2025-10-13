Connect with us

Várzea Grande

Semana da Criança no Centro João Ribeiro

Publicado em

13/10/2025

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por meio do Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho (CMAEAPI), promove a Semana da Criança no Centro João Ribeiro Filho dos dias 13 a 17 de outubro.

O evento contará com atividades recreativas, artísticas, culturais e terapêuticas adaptadas, voltadas às crianças com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento atendidas pelo Centro, em um ambiente lúdico, inclusivo e de socialização, com o objetivo de sensibilizar as famílias e a comunidade escolar sobre a importância da participação das crianças neste momento coletivo fundamental para fortalecer vínculos, promover a inclusão e valorizar o desenvolvimento emocional e social de cada aluno participante das ações.

Evento: Semana da Criança no Centro João Ribeiro

De 13 a 17 de outubro de 2025

Horários: Matutino – das 8h às 10h e Vespertino – das 13 às 15h

Local: Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho (CMAEAPI), rua Salim Nadaf, 1307 – Centro Norte/VG

Galeria de Fotos (1 foto)

Foto 1 da galeria

1/1

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Várzea Grande

Equipe feminina de Várzea Grande é campeã nacional dos JEBs e vai representar o Brasil no Sul-Americano de Jovens

Published

3 horas atrás

on

13/10/2025

By

A equipe feminina do ‘Projeto Pés de Ouro de Várzea Grande’, que representou o Estado de Mato Grosso nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), conquistou o título de campeã nacional, garantindo a classificação para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano Escolar de Jovens.

O feito histórico coloca o nome de Várzea Grande e de Mato Grosso em destaque no cenário esportivo nacional e internacional, evidenciando o talento, a dedicação e o trabalho desenvolvido pelas atletas, comissão técnica e equipe de apoio.

Em reconhecimento à conquista, será realizada uma recepção oficial no Ginásio Poliesportivo Fiotão, em Várzea Grande, com a presença de autoridades municipais, familiares, professores e comunidade esportiva.

Local: Ginásio Poliesportivo Fiotão – Várzea Grande

Data e horário: 14/10/2025

Horário: 6h

Galeria de Fotos (1 foto)

Foto 1 da galeria

1/1

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Várzea Grande

Prefeitura reconstrói travessia no Jardim Alá e serviço estruturante traz mobilidade à região

Published

4 horas atrás

on

13/10/2025

By

Com esta intervenção, o Município chega à quarta travessia reconstruída após ser destruída pela força da água em pontos críticos da cidade, resultado da falta de manutenção das vias em anos anteriores

A Prefeitura de Várzea Grande segue avançando com obras estruturantes em diferentes regiões da cidade. Por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras, está em execução a reconstrução da travessia da Rua São Sebastião, no bairro Jardim Alá, região do Mapim.

Com esta intervenção, o Município chega à quarta travessia reconstruída após ser destruída pela força da água em pontos críticos da cidade, resultado da falta de manutenção das vias em anos anteriores.

O local abrigava uma ponte de madeira que foi derrubada pelas fortes chuvas ocorridas em janeiro deste ano – consequência de anos sem manutenção adequada – comprometendo o tráfego de veículos e pedestres. Agora, a estrutura está sendo reerguida em concreto, com 15 metros de comprimento por 4 metros de largura, garantindo mais segurança, durabilidade e mobilidade aos moradores da região.

De acordo com a Secretaria de Viação e Obras, o trabalho encontra-se na fase de concretagem do berço de sustentação, etapa que assegura uma base sólida e de alta resistência essencial para o escoamento correto das águas pluviais e a preservação do pavimento. A previsão é de que a obra seja concluída ainda nesta semana.

As novas estruturas seguem o modelo já elaborado com sucesso na travessia do bairro 23 de Setembro e Monte Castelo, dentro do plano contínuo de melhorias de drenagem e infraestrutura viária executado pela atual gestão.

A prefeita Flávia Moreti destacou que a Administração Municipal tem atuado com planejamento e responsabilidade na execução das obras públicas, priorizando demandas históricas e garantindo mais qualidade de vida à população.

“Temos trabalhado para transformar a infraestrutura de Várzea Grande de forma definitiva, com obras que resolvem problemas antigos e melhoram o dia a dia dos moradores”, ressaltou.

O secretário de Viação e Obras, Celso Pereira, reforçou que o cronograma de ações segue intenso em diversas regiões do município.

“Cada travessia, drenagem ou pavimentação representa mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para a cidade. Nosso objetivo é entregar resultados duradouros e eficientes”, afirmou.

A obra faz parte do conjunto de ações da Prefeitura de Várzea Grande voltado à modernização da infraestrutura urbana, especialmente em locais afetados por erosões e danos provocados pelas chuvas, garantindo mais segurança e conforto à população.

Galeria de Fotos (8 fotos)

Foto 1 da galeria

1/8

Foto 2 da galeria

2/8

Foto 3 da galeria

3/8

Foto 4 da galeria

4/8

Foto 5 da galeria

5/8

Foto 6 da galeria

6/8

Foto 7 da galeria

7/8

Foto 8 da galeria

8/8

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA13/10/2025

Foragido por matar esposa em 1999 no Paraná é preso pela Polícia Civil em Nova Mutum

Um homem, considerado foragido da Justiça por matar a esposa no ano de 1999, teve o mandado de prisão preventiva...
SEGURANÇA13/10/2025

Ações integradas resultam na prisão de 5 pessoas por furto de energia em Cuiabá

Cinco pessoas foram presas em Cuiabá, na semana passada, durante operações de combate ao furto de energia elétrica, realizadas em...
SEGURANÇA13/10/2025

Operação da Polícia Civil investiga crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Comodoro

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Comodoro, deflagrou, na manhã desta segunda-feira (13.10), a Operação Scutum Innocentiae, para...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262