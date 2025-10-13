A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por meio do Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho (CMAEAPI), promove a Semana da Criança no Centro João Ribeiro Filho dos dias 13 a 17 de outubro.

O evento contará com atividades recreativas, artísticas, culturais e terapêuticas adaptadas, voltadas às crianças com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento atendidas pelo Centro, em um ambiente lúdico, inclusivo e de socialização, com o objetivo de sensibilizar as famílias e a comunidade escolar sobre a importância da participação das crianças neste momento coletivo fundamental para fortalecer vínculos, promover a inclusão e valorizar o desenvolvimento emocional e social de cada aluno participante das ações.

Evento: Semana da Criança no Centro João Ribeiro

De 13 a 17 de outubro de 2025

Horários: Matutino – das 8h às 10h e Vespertino – das 13 às 15h

Local: Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho (CMAEAPI), rua Salim Nadaf, 1307 – Centro Norte/VG

Galeria de Fotos (1 foto) 1/1

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT