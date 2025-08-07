JUSTIÇA
Semana da Pauta Verde mobiliza o TJMT e comarcas de Mato Grosso entre 18 e 22 de agosto
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) realizará, de 18 a 22 de agosto, a Semana da Pauta Verde, mobilização que abrangerá todas as comarcas do Estado. A iniciativa, proposta pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por deliberação do Fórum Ambiental do Poder Judiciário (Fonamb), visa fortalecer a atuação judicial na área ambiental, promovendo conscientização, solução de conflitos e incentivo à sustentabilidade nas atividades jurisdicionais.
Nesta quinta-feira (7 de agosto), foi realizada reunião de alinhamento com magistrados e servidores, conduzida pelo desembargador Rodrigo Curvo, membro do Fonamb e coordenador do Grupo de Meio Ambiente do TJMT. Na ocasião, foi apresentada a programação e destacada a importância do engajamento das 156 unidades judiciárias.
Segundo o magistrado, a mobilização integra esforço nacional coordenado pelo CNJ, que instituiu o período de 18 a 22 de agosto para intensificar a tramitação e o julgamento de processos ambientais. Os tribunais, explicou, organizaram grupos especializados para selecionar e impulsionar ações dessa natureza, priorizando a conciliação em casos como execuções fiscais decorrentes de multas ambientais, as quais poderão ser negociadas conforme a legislação vigente, com possibilidade de parcelamentos e descontos.
A perspectiva é reunir todos que atuam no processo, “para viabilizar acordos, utilizando meios consensuais de solução de conflitos, sem prejuízo à efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, afirmou.
A programação incluirá mutirões de conciliação, audiências de julgamento, atendimentos da Ouvidoria Cidadã, plantio de árvores, podcasts, entrevistas e divulgação de dados sobre a atuação ambiental do Judiciário.
O desembargador destacou o apoio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) na identificação de processos com potencial conciliatório. Ele ponderou, contudo, que nem todos os casos comportarão conciliação, cabendo aos magistrados decidir e dar andamento célere às ações.
A abertura oficial ocorrerá no dia 18 e, ao término, será apresentado relatório com os resultados obtidos: número de audiências, acordos, decisões e boas práticas, reafirmando o papel do TJMT como referência em justiça ambiental.
O que é a Semana da Pauta Verde?
A Semana da Pauta Verde ocorrerá simultaneamente em todo o país, entre os dias 18 e 22 de agosto, com o objetivo de fortalecer a atuação do Judiciário em questões ambientais. Coordenada pelo CNJ, a ação envolve tribunais estaduais e federais, com apoio do Fórum Ambiental do Poder Judiciário (Fonamb) e dos grupos de meio ambiente.
Durante o período, será dada prioridade à tramitação, ao julgamento e à conciliação de processos ambientais, especialmente aqueles com potencial de solução consensual, questões estruturais ou litígios climáticos. Entre os casos mais frequentes estão execuções fiscais de multas ambientais, ações penais e civis, demandas nos juizados especiais e acordos processuais.
A proposta busca conferir maior agilidade, eficiência e visibilidade às ações ambientais da Justiça, além de estimular a cultura da sustentabilidade e do diálogo entre instituições.
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Projeto Cartório Inclusivo é premiado no Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral
A Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ-MT) teve o seu Projeto “Cartório Inclusivo: integrar para valorizar” reconhecido como uma ação de destaque na 5.ª edição do Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar. Realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a iniciativa tem o objetivo de dar visibilidade a ações de prevenção e enfrentamento do fenômeno da violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas.
Premiado com o 7º lugar na categoria “Prêmio Destaque: prevenção e erradicação da violência contra a mulher nas populações vulneráveis” a iniciativa mato-grossense prevê a destinação de 10% das vagas de trabalho abertas em cartórios do foro extrajudicial a mulheres vítimas de violência doméstica.
“É com imensa satisfação que recebemos a notícia do Prêmio Viviane Amaral pelo TJMT. A premiação reconhece a importância e o impacto social desta iniciativa que oferece, dentro dos cartórios, um ambiente de trabalho seguro, com acolhimento, treinamento e valorização profissional”, afirma o corregedor-geral, desembargador José Luiz Leite Lindote.
A juíza auxiliar da Corregedoria, Myrian Pavan Schenkel, que coordena o projeto em Mato Grosso, também celebrou o reconhecimento e destacou o compromisso do Poder Judiciário mato-grossense com a causa. “Estamos felizes com o reconhecimento de um projeto que dá a oportunidade a mulheres em situação de violência a terem sua independência financeira. Ao serem encaminhadas aos cartórios elas entram não como vítimas, mas como funcionárias, com sua dignidade e autoestima restabelecidas”, destaca.
Cartório Inclusivo – A iniciativa premiada foi instituída em março de 2024, na gestão do então corregedor, desembargador Juvenal Pereira da Silva sob coordenação do juiz auxiliar da CGJ, Eduardo Calmon de Almeida César, pelo Provimento TJMT/CGJ N. 5/2024. O projeto tem adesão obrigatória para cartórios sob gestão interina e facultativa para aqueles administrados por titulares concursados.
O objetivo é oferecer oportunidades de emprego e um ambiente laboral seguro e inclusivo para as vítimas de violência doméstica, com treinamento e acolhimento dentro das serventias.
Atualmente, 56 cartórios aderiram ao programa, disponibilizando 67 vagas. Desde sua implementação, ao todo 68 mulheres foram encaminhadas para entrevistas de emprego em cartórios do Estado e 10 foram contratadas.
Prêmio – Criada pela Resolução CNJ nº 377/2021, a premiação reverencia a memória da juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Viviane Vieira do Amaral, vítima de feminicídio, praticado pelo ex-marido, em dezembro de 2020.
O “Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral” é concedido em seis categorias: Tribunal, Magistrados/Magistradas, Atores/Atrizes do Sistema de Justiça Criminal, Organizações Não Governamentais, Mídia e Produção Acadêmica.
A cerimônia de entrega será realizada no próximo dia 26, na sede do Conselho, em Brasília.
Acesse a página do CNJ e confira os outros vencedores do Prêmio.
Autor: Larissa Klein
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Motorista embriagado é denunciado por homicídio tentado de crianças
A 1ª Promotoria de Justiça de Tapurah (a 433 km de Cuiabá) denunciou, nesta quarta-feira (6), W.S.M. por tentativa de homicídio qualificado contra duas crianças, em decorrência de um atropelamento. O acidente aconteceu na noite de 28 de junho de 2025, em uma avenida central da cidade.Segundo a denúncia, o acusado conduzia um veículo Toyota Corolla sob efeito de álcool, trafegando em zigue-zague pelas ruas. Ao passar por uma rotatória, ele desrespeitou a sinalização de trânsito e atropelou um menino de 12 anos que estava em uma bicicleta, acompanhado de outro garoto, de 11 anos. Este último conseguiu saltar do veículo a tempo e não foi atingido.O motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas e foi localizado posteriormente em seu estabelecimento comercial, um bar. Durante a abordagem, os policiais constataram que ele apresentava sinais evidentes de embriaguez. O acusado se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas acabou preso em flagrante.O promotor de Justiça Marlon Pereira Rodrigues apontou que o denunciado agiu com dolo eventual, assumindo o risco de causar a morte das vítimas ao não frear ou desviar, mesmo ciente da presença das crianças. E acrescentou que o resultado morte só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.“A via onde se deu o fato é sabidamente movimentada, cercada por estabelecimentos comerciais e com circulação frequente de pedestres e ciclistas, inclusive crianças. O cenário era plenamente visível e o risco concreto era evidente. Ainda assim, o denunciado manteve sua conduta indiferente, revelando aceitação do possível resultado letal”, afirmou o promotor de Justiça. O Ministério Público requereu o pagamento de indenização mínima equivalente a 20 salários mínimos para cada vítima, além da condenação do acusado por tentativa de homicídio qualificado, com base no uso de meio que possa causar perigo comum e por ter sido praticado contra menores de 14 anos.
Fonte: Ministério Público MT – MT
