Semana Gastronômica começa com ALMT homenageando chefes da gastronomia

O Sesc Arsenal, em Cuiabá, foi palco da 7ª edição da Semana Gastronômica e sessão especial em reconhecimento aos profissionais da culinária do estado, realizado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), nesta quarta-feira (21), de autoria dos deputados Wilson Santos (PSD) e Eduardo Botelho (União).

Na sessão, 93 chefes da gastronomia e empresários receberam Moção de Aplausos e mais três foram condecorados com o Título de Cidadão Mato-grossense: José Roberto da Silva, Leonardo Willian Barbosa e Elisa Duarte.

A sessão solene faz parte das comemorações ao Dia Nacional do Chefe de Cozinha, 13 de maio, e segue durante três dias com palestras e atividades culturais. Entre os destaques a azeitóloga Ana Beloto, autora do livro Não Escolha o Azeite pela Acidez, que profere palestra sobre azeites brasileiros e a culinária mato-grossense, preparando o tradicional doce furrundu com azeite.

“Minha primeira vez em Cuiabá e como uma boa mineira adoro uma gastronomia e fui recebida com muito acolhimento aqui. Estou adorando os sabores mato-grossenses, inclusive tem furrundu na minha aula com azeites brasileiros, a intenção é conhecer um pouco mais sobre os azeites, falar sobre as curiosidades e mitos, e não escolher mais o azeite pela acidez”, afirmou Beloto ao destacar o seu encantamento com os sabores da terra.

Outra presença marcante é a do renomado chefe de cozinha das celebridades Reginaldo Gonçalves, o chefe Regi, que morou nas ruas e conseguiu se formar em gastronomia há 10 anos. Em 2023 recebeu o Prêmio Gastronomia Preta. Atuando em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, Regi destacou o trabalho da ALMT em reconhecer o setor gastronômico.

Foto: GILBERTO LEITE/SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

“Para comer, eu revirava lixo. Sempre tive o sonho de ser cozinheiro, mas sofri muito preconceito”, relembra. Com apoio da avó, ele estudou, trabalhou em grandes hotéis e hoje atua como personal chef para celebridades. “Sou realizado. A gastronomia cuiabana é rica, os peixes são maravilhosos e a classe política abraçou o projeto. Nunca vi algo assim no Brasil. Esse evento já virou tradição e vai crescer ainda mais”.

Um dos autores da sessão, o deputado Wilson Santos ressaltou sobre os sabores da terra. “Nós temos uma das melhores e mais deliciosas mesas gastronômicas do Brasil, elogiada do Oiapoque ao Chuí, e é uma categoria que poucas vezes ou nenhuma vez foi lembrada e registrada como importante nessa cadeia produtiva do Estado. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso todo ano vem fazendo homenagens e entregando honrarias a pessoas anônimas, muitas delas desconhecidas, mas que geram milhares de empregos em bares, em hotéis e restaurantes, em shopping center e mercearias. Fazem da nossa comida uma das mais desejadas de todo o país e hoje estamos aqui entregando honrarias aqueles que destacaram ao longo de 2024”, afirmou, ao sugerir que o evento seja uma referência para outros estados.

Produzindo queijos desde 1998, a família do deputado Gilberto Cattani (PL) foi uma das homenageadas.

“A gente fica muito feliz com esse reconhecimento à queijaria que a minha filha Raquel (in memoria) deixou. Estamos conseguindo dar continuidade a esse legado junto com a minha esposa Sandra”, disse Cattani, ao enaltecer a importância dos pequenos produtores à gastronomia. “Não existe um emprego, não existe uma atividad,e que não tenha a agricultura como pano de fundo. Tudo que você faz, primeiro nasce lá na agricultura”.

Mato-grossense de Nossa Senhora do Livramento, o deputado Eduardo Botelho gosta de apresentar o preparo de pratos típicos nas suas redes sociais e considera Mato Grosso como o estado com a melhor gastronomia do país. “É reconhecida por todos que por aqui passam e levam essa lembrança dos sabores da nossa terra. Por isso, temos que homenagear essas pessoas que fazem da nossa história, das nossas tradições, o sabor gostoso que atrai turistas que por aqui passam”.

Idealizador da semana gastronômica em Cuiabá, Fábio Cruz é o presidente da Associação dos Profissionais de Cozinha de Mato Grosso, formada por mais de 70 mil profissionais do estado. Defende políticas públicas que ampliem a capacitação gerando oportunidades para os cidadãos ingressarem na área gastronômica.

“Homenageamos do pequeno chefe até os mais renomados. Então, é muito importante que os deputados abracem essa causa, continuem nos ajudando a qualificar mais profissionais na área”, disse, ao destacar a luta nacional para normatizar o setor.

Raquel Molina e Luiz Oliveira criaram a primeira vinícola de Mato Grosso, em Chapada dos Guimarães, a Locanda do Vale, que produz vinhos finos ,e se preparam para a quinta colheita de uvas. “Estamos numa crescente produção a cada colheita e o vinho mato-grossense começa a se consolidar no mercado”, afirmou o casal.

O suplente de deputado Edcley Coelho (PSB) aproveitou a oportunidade para destacar a gastronomia de Vila Bela da Santíssima Trindade. “Nós também temos uma culinária muito rica dos povos quilombola. Fico muito feliz de poder estar aqui e prestigiar junto com os colegas deputados nesta noite memorável para homenagear as grandes personalidade da culinária Mato-grossense.”

Outra homenageada foi a jovem Isadora Ojeda, que há dois anos criou a Nina Doce Gourmet. “É uma honra receber essa homenagem da classe gastronômica de Mato Grosso, sendo reconhecida pelos deputados e pelo chefe Fábio Cruz. É um incentivo para continuar cada vez mais contribuindo com a nossa gastronomia”, comemorou.

Fonte: ALMT – MT