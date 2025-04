Semana Municipal do Voleibol promove inclusão esportiva com a Taça Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, realizou no sábado (19) a entrega simbólica da primeira remessa de uniformes escolares do ano letivo de 2025 aos estudantes da rede básica de ensino. A cerimônia de lançamento aconteceu em duas unidades educacionais da capital, Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Agostinho Simplício de Figueiredo, no bairro Poção, e o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Sérgio Luiz Ferreira da Silva, localizado no Jardim Aroeiras.

A ação marca o início da distribuição dos kits escolares, que beneficiarão um total de 59.666 alunos matriculados nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs). O conjunto inclui camiseta, short ou short-saia, tênis, papetes, mochilas de rodinha, cadernos e outros itens de uso diário.

“Estamos entregando um uniforme moderno e adequado ao nosso clima. A qualidade do tecido, o conforto e a durabilidade foram prioridades na escolha. E o cuidado com nossos profissionais também é essencial: todos os servidores da rede municipal de ensino também receberão uniforme. Isso representa respeito, identidade e valorização para quem cuida diariamente da nossa educação”, destacou o prefeito Abilio Brunini.

Além da praticidade e do conforto, o novo material escolar também foi elogiado por pais e responsáveis. Juliane Nicanor, mãe de uma aluna da EMEB Agostinho Simplício de Figueiredo, aprovou o kit. “Gostei da cor, o verde está lindo, o tecido muito melhor, mais fácil de limpar com certeza. O tecido é mais fresco. Tecido quente não dá com Cuiabá, e esse não é quente nem nada. Minha filha Maria Luiza amou”, comentou.

Durante a visita às unidades, o prefeito também ouviu demandas dos profissionais da educação e tratou de questões estruturais das escolas. Para a diretora do CMEI Sérgio Luiz Ferreira da Silva, Gislaine Boaventura, a presença do chefe do Executivo é um diferencial. “Muitos encaminhamentos feitos via protocolo à secretaria foram ouvidos com a visita do prefeito na unidade. A gente percebe que há interesse em resolver as demandas de forma imediata, o que é um ponto muito positivo. Isso contribui para que o atendimento seja cada vez mais qualificado. Quando se conhece a realidade, é possível ajudar de maneira mais efetiva”, avaliou.

A solenidade contou com a presença da primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris, do secretário interino de Educação, Willian Campos, e da secretária de Comunicação, Ana Karla Costa.

#PraCegoVer

A imagem mostra o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, a primeira-dama Samantha Iris, juntamente com alunos da EMEB Agostinho Simplício de Figueiredo, no bairro Poção.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT