Semana termina em alta com impulso das exportações e tensão EUA x China
Os preços da soja encerraram a semana em alta no Brasil, impulsionados pelo bom ritmo das exportações e pela firme demanda chinesa. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a saca de 60 quilos fechou a sexta-feira (03.10) cotada a R$ 136,24 no Porto de Paranaguá, alta de 0,83% em relação ao dia anterior.
Especialistas apontam que em 21 das 38 regiões pesquisadas registraram aumento nas cotações, enquanto 14 permaneceram estáveis. Apenas as três praças do Estado de São Paulo (Santos, Orlândia e Ourinhos) tiveram leve recuo nos valores. No interior do país, a saca foi negociada a R$ 125,50 em Luís Eduardo Magalhães (BA), R$ 125 em Rio Verde (GO), R$ 125 em Balsas (MA), R$ 129,50 no Triângulo Mineiro e R$ 125 em Dourados (MS). Nos portos, os preços ficaram em R$ 137 em Santos (SP) e R$ 137,50 em Rio Grande (RS).
No mercado internacional, a bolsa de Chicago teve leve recuo no fim do pregão desta sexta-feira, com os contratos para novembro caindo 0,56%, para US$ 10,18 por bushel. Apesar da queda pontual, o cenário global segue marcado por incertezas que influenciam diretamente o comportamento das cotações.
Segundo especialistas, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China voltaram a movimentar os mercados, com impactos diretos sobre os preços das commodities agrícolas. A disputa entre as duas maiores economias do mundo, que historicamente afeta fluxos de exportação e tarifas sobre o grão americano, abre espaço para o Brasil fortalecer sua posição como principal fornecedor global de soja.
Além disso, os prêmios de exportação seguem elevados, refletindo a valorização da soja brasileira nos embarques. O fluxo intenso de vendas externas mantém o ritmo dos embarques em alta, sustentando a demanda doméstica e limitando quedas mais expressivas no mercado interno.
Para analistas, a combinação de estoques ajustados, câmbio favorável e demanda firme da Ásia deve manter o cenário de preços firmes no curto prazo. Entretanto, há cautela quanto aos próximos meses, diante das incertezas climáticas e do impacto das eleições norte-americanas sobre a política agrícola e comercial dos Estados Unidos.
Mesmo com as recentes variações em Chicago, o Brasil segue competitivo no comércio global de soja, beneficiado pela safra recorde e pelo câmbio favorável às exportações. Especialistas reforçam, contudo, que a volatilidade tende a permanecer até o início da próxima safra sul-americana.
Fonte: Pensar Agro
Abate recorde de fêmeas abre caminho para valorização da arroba em 2026
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o abate recorde de fêmeas em 2025 começa a desenhar um cenário de menor oferta de animais para os próximos anos, criando oportunidades para valorização da arroba em 2026. Segundo o instituto, o descarte de vacas e novilhas ultrapassou 50% nos frigoríficos em alguns meses, movimentando o mercado e sinalizando um ciclo de alta para os produtores que se prepararem estrategicamente.
No curto prazo, a maior disponibilidade de fêmeas ajudou a estabilizar os preços da arroba em São Paulo, que oscilaram entre R$ 305 e R$ 310 após quedas registradas em setembro. Segundo especialistas, esse volume elevado funciona como mecanismo de equilíbrio no mercado, mas ao mesmo tempo reduz a capacidade reprodutiva futura do rebanho.
Entre os animais abatidos, as novilhas tiveram destaque, principalmente por atender à demanda de frigoríficos voltados a programas de carne premium, que buscam qualidade de corte e acabamento superior. A redução do abate de fêmeas, prevista para os próximos meses, tende a gerar escassez controlada de animais prontos para o abate, sustentando preços mais firmes no médio prazo.
Especialistas alertam que a estratégia de reposição antecipada será decisiva. Bezerros adquiridos hoje estarão prontos para o abate em 2026, quando a oferta pode se tornar mais restrita e a arroba mais valorizada. Essa dinâmica cria oportunidades para produtores que se organizarem para o próximo ciclo, maximizando produtividade e retorno econômico.
Além do cenário de oferta, eventos internos e externos devem influenciar a demanda: a expectativa de consumo doméstico tende a aumentar com a Copa do Mundo e o calendário eleitoral, enquanto a China mantém forte apetite por carne brasileira, com possibilidade de abertura de novos mercados estratégicos, como Japão e Coreia do Sul.
No setor industrial, o abate recorde foi uma forma de manter o fluxo de produção diante de margens apertadas e consumo mais contido. Agora, a perspectiva se volta para o futuro: a escassez planejada de animais reprodutivos deve gerar valorização consistente da arroba em 2026, oferecendo oportunidades para produtores que atuarem de forma antecipada e estratégica.
O momento exige atenção e planejamento. Especialistas reforçam que os fundamentos do mercado indicam trajetória de alta: quem ajustar o plantel agora terá condições de colher os melhores resultados no próximo ciclo, equilibrando oferta, qualidade e rentabilidade.
Fonte: Pensar Agro
Setembro fecha em alta com exportações superando 7 milhões de toneladas
O mercado brasileiro de milho encerrou setembro em alta, refletindo a firmeza da oferta e o desempenho positivo das exportações. Especialistas destacam que os embarques internacionais, que superaram 7,4 milhões de toneladas, continuam sustentando os preços e consolidando a posição do Brasil como player estratégico no comércio global do cereal.
No mercado interno, a saca de 60 quilos fechou o mês em R$ 63,54, registrando valorização de 1,86% em relação a agosto. Entre as principais praças, Cascavel (PR) cotou a saca a R$ 61,00 (+3,39%), Campinas/CIF (SP) a R$ 67,50 (+2,27%), Rondonópolis (MT) a R$ 62,00 (+8,77%) e Rio Verde (GO) a R$ 58,00 (+5,45%), mostrando recuperação sólida em diferentes regiões. Outras localidades, como Uberlândia (MG), mantiveram estabilidade nos valores, reforçando a consistência do mercado.
As exportações mantiveram ritmo acelerado, com 6,63 milhões de toneladas embarcadas em setembro, gerando receita de US$ 1,324 bilhão — média diária de US$ 66,23 milhões. Comparado ao mesmo período de 2024, houve crescimento de 11,3% no valor diário, 8,4% na quantidade média diária e 2,6% na valorização do preço médio por tonelada. Para outubro, estão previstos mais 4,9 milhões de toneladas em embarques, garantindo sustentação às cotações e movimentando a cadeia produtiva.
No cenário internacional, a Bolsa de Chicago registrou queda no fechamento do mês, influenciada pela expectativa de safra recorde nos Estados Unidos. Segundo especialistas, entretanto, a forte demanda pelo milho norte-americano contribuiu para conter a redução de preços, mantendo o cereal competitivo e com potencial de valorização.
Para o mercado brasileiro, a combinação de oferta firme, exportações aquecidas e gestão estratégica da produção reforça a perspectiva de preços sustentados nos próximos meses. O ritmo dos embarques e os impactos da colheita norte-americana serão determinantes para a continuidade da trajetória positiva.
O milho brasileiro mantém seu protagonismo no comércio global, com exportações expressivas e preços firmes. A perspectiva é de continuidade desse bom desempenho, fortalecendo a cadeia produtiva e garantindo oportunidades para produtores e exportadores.
Fonte: Pensar Agro
Polícia Militar apreende armamento e prende homem por crime ambiental às margens do Rio Paraguai
Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Proteção Ambiental apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), quatro armas de fogo, 72 munições e...
Força Tática apreende 104 porções de entorpecentes e prende dois homens por tráfico em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional, apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), 104 porções de entorpecentes, entre maconha e...
Polícia Militar frustra tentativa de homicídio e detém dupla com arma de fogo e munições em Cáceres
Policiais militares do 6º Comando Regional frustraram uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (3.10), em Cáceres (220 km...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
