Semifinal do SuperChef da Educação será nesta quinta-feira (17) nas 13 DREs

Conquistar crédito é uma etapa importante para quem deseja investir ou expandir seu negócio. Pensando nisso, a Desenvolve MT preparou um passo a passo, de forma clara, que mostra como funciona a jornada do crédito dentro da agência, desde o cadastro até a liberação do recurso. A iniciativa busca ampliar o alcance dos financiamentos e garantir que empreendedores de todo o estado consigam acessar o crédito de forma segura, desburocratizada e com acompanhamento técnico.

Antes de tudo, é muito importante que o empreendedor conheça as linhas de crédito que a Desenvolve MT oferece. Atualmente, a Agência oferece 5 linhas de crédito – Desenvolve Empresarial, Turismo, Transporte, Jovem e Mulher Empreendedor e Desenvolve Rural. Cada uma atende perfis e necessidades diferentes, e você pode encontrar informações detalhadas no site da agência (www.desenvolve.mt.gov.br) ou com a equipe de atendimento.

Após escolher a linha mais adequada para o seu negócio, o primeiro passo é o cadastro no site da Desenvolve MT. É só criar um login, validar o e-mail e preencher dados como comprovante de endereço, informações dos sócios e documentos pessoais e empresariais. A análise inicial pode levar até dois dias úteis, se faltar algo, a equipe entra em contato para orientar os ajustes.

Proposta

Com o cadastro aprovado, chega a hora de montar sua proposta de crédito. Essa é a fase onde o cliente vai escolher a linha de crédito, o prazo de pagamento e carência, dentro das opções da linha escolhida. Também é preciso informar a finalidade do crédito, como capital de giro, compra de equipamentos ou investimento estrutural, e anexar alguns documentos.

Análise

Nessa etapa, com base nos dados da empresa, como faturamento e despesas, a Desenvolve MT faz uma análise de capacidade financeira. Se o crédito for considerado viável, a proposta segue para a próxima fase.

Garantia

Para liberar o financiamento, a agência exige uma garantia, que pode ser um bem (como imóvel ou carro quitado), o aval de uma pessoa física (não sócio ou cônjuge) ou a adesão a um fundo garantidor, como o MT Garante ou o Fampe do Sebrae.

Entrevista

Antes da liberação final, o empreendedor participa de uma entrevista (on-line ou presencial), em que detalha como o crédito será aproveitado e apresenta mais informações sobre o negócio. Esse momento também serve para que a Desenvolve MT conheça melhor a história do empreendimento e garanta que os recursos serão bem aplicados

Após a entrevista, o caso é avaliado com base no relatório de análise e o da entrevista. Sendo aprovado, o crédito é liberado.

Contratação e liberação

Com tudo aprovado, é feita a contratação formal. O empreendedor deve apresentar as notas fiscais correspondentes ao que foi informado na etapa da proposta. Em seguida a Desenvolve MT, encaminha um documento de “Autorização de Faturamento” para os fornecedores, garantindo que o pagamento será feito pela agência, sem riscos.

O recurso pode ser pago diretamente ao fornecedor e, dependendo da linha, parte pode ser destinada ao capital de giro.

Mais do que oferecer crédito, a Desenvolve MT orienta, acompanha e garante que cada investimento, feito com recursos públicos, realmente gere impacto positivo na economia local. Ao tornar esse processo mais claro, a agência reforça sua missão de fomentar o desenvolvimento e fortalecer negócios em Mato Grosso. A jornada para o crédito pode ser o primeiro passo para transformar ideias em resultados reais.

*Com supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT