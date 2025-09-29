Seminário da Undime debate inclusão e equidade nas escolas públicas de Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) participa, desta terça-feira (30.9) até o dia 2 de outubro, do Seminário Estadual da Educação Infantil – Os Desafios da Inclusão, no Hotel Fazenda Mato Grosso.

Realizado pela União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso (Undime-MT), o encontro tem o objetivo de promover a equidade, combater a exclusão e assegurar o acesso a uma educação de qualidade, aos estudantes, respeitando a individualidade e promovendo a participação ativa na vida escolar.

A programação contará com profissionais da Educação Infantil e especialistas em Educação Inclusiva. No encontro, também haverá momentos de diálogos para que os participantes possam contribuir entre si para oferecer o melhor atendimento as crianças da Primeira Infância.

A Undime defende que é fundamental que professores recebam formação contínua e que a gestão escolar valorize a apoie práticas inclusivas.

O evento busca debater e refletir a Resolução CNE/CEB nº 1/2024, que aborda as Diretrizes Operacionais Nacionais de Qualidade e Equidade para a Educação Infantil e que devem ser implementadas em todo o país.

As Diretrizes também buscam garantir uma gestão eficiente, com infraestrutura adequada, ambientes de aprendizagem acolhedores, processos pedagógicos eficazes e outras condições que favoreçam o desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.

O Encontro vai reunir Dirigentes Municipais de Educação, Equipe Diretiva, Gestores Escolares e profissionais da Educação Infantil.

Fonte: Governo MT – MT