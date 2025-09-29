MATO GROSSO
Seminário da Undime debate inclusão e equidade nas escolas públicas de Mato Grosso
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) participa, desta terça-feira (30.9) até o dia 2 de outubro, do Seminário Estadual da Educação Infantil – Os Desafios da Inclusão, no Hotel Fazenda Mato Grosso.
Realizado pela União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso (Undime-MT), o encontro tem o objetivo de promover a equidade, combater a exclusão e assegurar o acesso a uma educação de qualidade, aos estudantes, respeitando a individualidade e promovendo a participação ativa na vida escolar.
A programação contará com profissionais da Educação Infantil e especialistas em Educação Inclusiva. No encontro, também haverá momentos de diálogos para que os participantes possam contribuir entre si para oferecer o melhor atendimento as crianças da Primeira Infância.
A Undime defende que é fundamental que professores recebam formação contínua e que a gestão escolar valorize a apoie práticas inclusivas.
O evento busca debater e refletir a Resolução CNE/CEB nº 1/2024, que aborda as Diretrizes Operacionais Nacionais de Qualidade e Equidade para a Educação Infantil e que devem ser implementadas em todo o país.
As Diretrizes também buscam garantir uma gestão eficiente, com infraestrutura adequada, ambientes de aprendizagem acolhedores, processos pedagógicos eficazes e outras condições que favoreçam o desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.
O Encontro vai reunir Dirigentes Municipais de Educação, Equipe Diretiva, Gestores Escolares e profissionais da Educação Infantil.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Mato Grosso cria mais 2 mil empregos formais em agosto, aponta Caged
Mato Grosso encerrou o mês de agosto com saldo positivo na geração de empregos formais. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o estado criou 2.817 vagas com carteira assinada.
O setor de serviços foi o que mais contribuiu para o resultado, com 1.402 postos de trabalho. Em seguida, aparecem a construção civil, com 894 vagas, e a indústria, que registrou 614 novas contratações.
O presidente do Sistema Fecomércio-MT, Wenceslau Júnior, destacou o papel estratégico do setor de serviços na economia estadual e reforçou a necessidade de manter o foco em ações que fortaleçam o ambiente de negócios no estado.
“Os serviços são um setor de muita importância para o estado. Segundo o estudo Custo Mato Grosso, cerca de 60% das empresas do estado estão ligadas a ele e, portanto, é um grande gerador de emprego e renda. E a cada novo estudo divulgado, temos a certeza de que estamos trabalhando no caminho certo para criar novas oportunidades para a população mato-grossense”
Entre os municípios com maior saldo, destacam-se Cuiabá (801), Lucas do Rio Verde (522), Sinop (409), Campo Verde (398) e Várzea Grande (369). O desempenho observado nos municípios destaca a diversidade de atividades que movimentam a economia local, com destaque para construção, indústria, comércio e serviços.
O Caged é a base oficial do Governo Federal para acompanhar a movimentação do mercado de trabalho formal no país, reunindo informações sobre admissões e desligamentos registrados mensalmente. A partir desses dados, é possível avaliar o comportamento do emprego em cada setor e município.
O Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, avaliou os resultados divulgados pelo Caged e destacou a importância do desempenho de Mato Grosso para o mercado de trabalho nacional.
“Mato Grosso tem mostrado, mês após mês, que possui uma economia sólida e diversificada, capaz de gerar oportunidades em diferentes áreas. Nosso compromisso é continuar criando as condições necessárias para que o estado mantenha sua posição de destaque na geração de empregos e no crescimento econômico do país”.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Hospital Regional de Rondonópolis zera fila de cirurgias de urgência da região Sul
O Hospital Regional de Rondonópolis, administrado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), conseguiu atender todos os pacientes que aguardavam por uma cirurgia de Urgência e Emergência na região Sul. É o caso das cirurgias ortopédicas e outras especialidades cirúrgicas como bucomaxilo, neurocirurgia e cirurgia geral. A unidade de saúde é referência para Rondonópolis e outros 18 municípios de Mato Grosso.
O hospital realizou 4.639 cirurgias de janeiro a 28 de setembro, sendo que 3.348 foram da Urgência e Emergência. Do total de cirurgias realizadas este ano, 2.182 eram ortopédicas, o que representa o maior fluxo e demanda da unidade.
“O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, não mede esforços para entregar serviços mais eficientes para a população. O resultado colhido pelo Hospital Regional de Rondonópolis é fruto de uma gestão comprometida com a Saúde Pública, que não apenas constrói seis grandes hospitais, mas também moderniza e equipa os hospitais que já compõem a rede”, disse o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.
A diretora da unidade, Milena Polizel, comemorou o resultado. “Nesta data de 29 de setembro, não temos nenhum paciente na fila da Urgência e Emergência aguardando vaga para ser regulado para o Hospital Regional de Rondonópolis. Com esse ótimo resultado, o hospital poderá trabalhar para agilizar o agendamento de mais cirurgias eletivas, beneficiando toda a população da região”, comemorou.
Ela atribuiu o alto fluxo de cirurgias à modernização do parque tecnológico do hospital e ao aumento de oferta de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais).
“Realizamos uma grande quantidade de procedimentos por termos seis salas cirúrgicas e quatro arcos cirúrgicos modernos, sendo que no ano passado eram dois. Além disso, o hospital oferta uma grande variedade de materiais necessários, para que o agendamento das cirurgias seja feito com agilidade”, acrescentou Milena.
A diretora disse ainda que o hospital conseguiu diminuir o tempo de permanência dos pacientes internados devido ao alto fluxo de cirurgias. “No começo do mês, tínhamos uma fila de 69 pacientes para cirurgia de forma geral, sendo 35 deles esperando por uma cirurgia ortopédica, e conseguimos fazer todas”, contou.
O secretário-adjunto de gestão hospitalar, Oberdan Ferreira Coutinho Lira, destacou a importância do trabalho realizado. “O desempenho do Hospital Regional de Rondonópolis reflete o compromisso da SES em oferecer atendimento de qualidade e com agilidade à população. Esse resultado é um marco para a saúde pública na região Sul e demonstra a eficiência de uma gestão focada em salvar vidas e melhorar o acesso aos serviços hospitalares”, afirmou.
Saiba mais sobre o hospital
O Hospital Regional de Rondonópolis conta com 134 leitos hospitalares, sendo 30 de UTI, 82 de enfermaria, 12 leitos de observação e oito de box de emergência.
A unidade atua como referência para os municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Campo Verde, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, Pedra Preta, Poxoréu, Primavera do Leste, Rondonópolis, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro.
Fonte: Governo MT – MT
Sessão solene na Câmara dos Deputados homenageia o SUS e destaca a relevância do maior sistema público de saúde do mundo
Desembargador José Zuquim participa da posse do presidente do Supremo Tribunal Federal
TJMT amplia Rede de Proteção à Mulher e fortalece combate à violência em São José dos Quatro Marcos
Curso presencial discute acesso à justiça e direitos da população em situação de rua
Avanços e tradição fortalecem a construção da saúde indígena no Brasil
Segurança
Foragido por estupro de vulnerável no Pará é preso em ação integrada em São Félix do Araguaia
Um homem foragido do estado do Pará teve o mandado de prisão cumprido na sexta-feira (26.9), em ação integrada realizada...
Ação conjunta prende homem faccionado suspeito por roubo com reféns em Tangará da Serra
Equipes da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil localizaram e prenderam um homem faccionado, de 19 anos, suspeito de um...
Polícia Civil informa sobre atualização no regulamento dos “Jogos Internos 2025”
A Polícia Civil, por meio da Academia de Polícia (Acadepol), informa que houve atualizações no regulamento da “XIII Edição dos...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Cronograma para limpeza de cabos e fios dos postes é apresentado pela Energisa; ação iniciou hoje (23)
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Incêndio no Parque Estadual da Serra Azul foi criminoso, confirma perícia do Corpo de Bombeiros
-
CIDADES3 dias atrás
Terceira edição do Sinop Sustentável debate produção orgânica, agroecologia e futuro saudável
-
Política4 dias atrás
Segunda etapa das metas físicas apresentadas na ALMT inclui pastas da saúde, educação e infraestrutura
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeito vistoria obras da UBS do Residencial Nico Baracat em Sinop
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Prévia da inflação sobe em setembro
-
Saúde6 dias atrás
SUS tem o maior programa público de vacinação da América Latina
-
Cuiabá5 dias atrás
CPI conclui investigação e exige responsabilização por fios irregulares em Cuiabá